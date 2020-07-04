Гадают, сколько продлится роман: коллеги уверены, что Прилучный укатил на море с Мирославой Карпович

Звезда телесериала «Мажор» Павел Прилучный только развелся, а уже не одинок. Все потому, что актер разъехался (не в первый раз, но уже окончательно) с экс-женой Агатой Муцениеце еще в начале зимы. За это время он закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. В окружении Агаты шепчутся: мол, она рассчитывала официальным разводом усмирить буйный нрав мужа – случались загулы, дебоши. Особенно страшен Павел был в приступе ревности – выбрасывал из окна телефон, жене порой перепадало… В общем, Агата не теряла надежды: в разводе поймет, что потерял – начнет ценить семью, обуздает гнев и прибежит проситься назад с новым характером. Но таких завидных холостяков подбирают на съемочных площадках быстро.

Павел Прилучный – прекрасный отец, сын и дочь к нему очень привязаны. Поэтому Агата отпустила детей пары 7-летнего Тимофея и 4-летнюю Мию с папой на море с легким сердцем. Недавно, когда Муцениеце попала с подозрением на коронавирус в госпиталь «Лапино», дети жили с папой. Ребята охотно проводят время с отцом. Агата заботливо заплела дочке косички, чтобы не было проблем с прической на юге, собрала чемоданы и отправила детей в отпуск. Чтобы избежать скопления людей Павел отказался от самолета и поехал на Черное море на машине.

Мирослава КарповичФото: Instagram.com

По слухам компанию Прилучному составила Карпович. Мы, конечно, Мирославе звонили, чтобы узнать о романе: но она традиционно непреклонна «не комментирую личную жизнь». Не исключено, что и фото в инстаграме будет размещать из архивов, чтобы окончательно запутать народ. Тогда спросили у коллег Павла по съемочной площадке: правда ли он с Мирославой? Никто на их свиданиях не присутствовал, но почему-то считают: эта парочка уехала в отпуск вместе.

Часто первый отпуск для влюбленных оказывается последним – совместный быт обнажает все скверные черты характера. Но хочется надеяться, что Мирославе не придется убегать с моря на самолете. Коллеги актеров считают, что этот роман не будет долгим. Однако есть и другая версия: Прилучный не привык быть один, а Карпович очень хочет детей… Павел сейчас завершает ипотечные выплаты за загородный дом, так что скоро вновь станет обеспеченным женихом. Экс-жену он обеспечил квартирой в элитном ЖК на «Речном вокзале».

Помните, как еще недавно неопытная в бракоразводных делах Агаты рассуждала: «Не исключаю, что мы разведемся, а через пять лет встретимся и поженимся. Я действительно его безумно люблю…» В итоге, Агата этим летом отдыхает с подружкой в подмосковном санатории. А опытная сваха Роза Сябитова напоминает, что первый год после развода мужчину проще всего соблазнить на второй брак, позже сложнее — он войдет во вкус холостяцкой жизни.

Павел и его экс-жена Агата Муцениеце.Фото: Instagram.com

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