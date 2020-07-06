2020-07-06T14:20:00+03:00
Экономика

Права на обмен: В Центробанке разрешат покупать и продавать валюту без паспорта

В ЦБ планируют упростить некоторые банковские процедуры
Евгений БЕЛЯКОВ
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Изменения коснутся обмена валют и переводов без открытия счета. Сейчас для них обязательно нужно иметь с собой паспорт.Изменения коснутся обмена валют и переводов без открытия счета. Сейчас для них обязательно нужно иметь с собой паспорт.Фото: Александр ГЛУЗ
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Изменения коснутся обмена валют и переводов без открытия счета. Сейчас для них обязательно нужно иметь с собой паспорт. В ЦБ считают, что достаточно и водительских прав, выяснили «Известия». В банках инициативу тоже поддерживают. Во-первых, это немного ускорит процедуру и сократит очереди в отделениях. Во-вторых, не создаст дополнительных рисков. База водительских прав доступна для проверки. И есть несколько ограничений для операций с упрощенной идентификацией:

- Денежные переводы можно совершить на сумму не более 100 – 150 тысяч рублей в месяц;

- Получить почтовый перевод – на сумму не более 15 тысяч рублей за один раз;

- Купить или продать валюту - на сумму не более чем 100 тысяч рублей за один раз.

Законопроект еще дорабатывается. Сроков принятия пока нет. Но эксперты считают, что это все равно будет временной мерой. Во-первых, физически обмен валюты и денежные переводы уже не столь популярны. Все больше клиентов пользуются для этого онлайн-приложениями. Во-вторых, в ближайшие годы банки будут все чаще работать с биометрическими данными: фотографией лица и записью голоса клиента. Если информация о человеке будет в общегосударственной базе данных, никакие дополнительные документы ему не понадобятся. Ни для обмена валюты, ни для других банковских операций.

Напомним, Единую биометрическую систему (ЕБС) в России создали в 2018 году. К ней подключились многие крупные банки. Оператор систем - «Ростелеком». ЕБС позволяет открывать вклады и брать кредиты удаленно – даже если вы не являетесь клиентом конкретного банка. На начало 2020 года биометрию сдали 110 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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