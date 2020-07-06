"Жаришка тут конкретная": Анна Семенович выгуляла соблазнительный купальник в Сочи

Анна Семенович пополнила звездный десант на курортах Краснодарского края. Певица, едва прилетев в Сочи, облачилась в черный купальник и отправилась на пляж.

Анна Семенович, как и многие ее коллеги, не стала дожидаться открытия границ. Знаменитость отправилась покорять Сочи. Вокалистка произвела настоящий фурор в городе.

Обладательница пышных форм отметилась на пляже в черном купальнике, подчеркивающим все ее выдающиеся достоинства. "Как-то даже немного волнительно, но дико приятно. В Сочи на страстные ночи. Ох, уж этот Сочи. Жаришка тут конкретная. Столько знакомых. Все куда-то приглашают. Чувствую, полежать с книгой у бассейна мне не удастся", - написала под горячим снимком пышногрудая красавица.

ann_semenovich Ох, уж эти Сочи

Поклонники при виде любимицы рассыпались в комплиментах. В основном на шикарные формы Анны сбежались мужчины, что, впрочем, закономерно.

"Фигура просто шикарная", "Анечка, поздравляю, что ты в Сочи на пляже в классном купальнике черном. Прекрасного загара тебе сочинского", "Вам никакой пуш-ап не нужен", "Выглядишь потрясающе, Анна", "После вашего там появления стало еще жарче", "Годы идут, а формы те же", "Анна, вы очень красивая женщина. Это говорю вам я, осетин. Я знаю толк в красоте, когда я вас вижу, у меня сводит скулы", "Все мужики опять сума сошли от Ваших жарких поцелуев", "Ох, уж эта грудь покоя не дает!", "Кровь с молоком, бомба!", "Ты у меня просто секси. Любимая моя принцесса и жена моя Анна Семенович", "Классная грудь у тебя, Анна", "Ну что за женщина!", "Сочи дрожат при виде вас", - пишут фанаты.

Кстати, к открытию курортного сезона Семенович усиленно худела. "Голодание очень полезно при очищении организма. При голодании из жировой клетки выделяются кетоновые тела, которые очень благоприятно воздействуют на мозг", - со знанием дела отмечала звезда. Она ест пищу без соли и приправ.