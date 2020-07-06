2020-07-06T19:24:16+03:00
Происшествия

«Обычно это означает, что расследование завершено»: адвокат прокомментировал предъявление обвинения Михаилу Ефремову

Актеру, который сел за руль пьяным и устроил смертельную аварию, грозит от 5 до 12 лет колонии
Александр РОГОЗА@rogozavr
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В данный момент можно предполагать, что на руках у следствия уже есть и результаты всех экспертизВ данный момент можно предполагать, что на руках у следствия уже есть и результаты всех экспертизФото: Борис КУДРЯВОВ
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Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом журналистам сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Впрочем, по части обвинения никаких сюрпризов - статья «Нарушение правил дорожного движения повлекшее смерть человека по неосторожности, совершенное лицом в состоянии опьянения». Это от 5 до 12 лет лишения свободы.

- Обычно «обвинение в окончательной редакции» означает, что расследование завершено, - сообщил корреспонденту «Комсомольской Правды» адвокат Евгений Корчаго. - В ходе расследования обвинение могут предъявлять несколько раз. Первоначально - дежурное обвинение, в котором преступление расписано очень коротко. Теперь, видимо, у следствия собрана полноценная доказательная база.

По словам адвоката, в данный момент можно предполагать, что на руках у следствия уже есть и результаты всех экспертиз.

- Сама статья, конечно, никого не удивляет. Наличие водителя, в крови которого обнаружен алкоголь, и погибшего, в результате ДТП, вряд ли можно было квалифицировать как-то иначе, - говорит Корчаго.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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