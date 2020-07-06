«Обычно это означает, что расследование завершено»: адвокат прокомментировал предъявление обвинения Михаилу Ефремову
Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом журналистам сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Впрочем, по части обвинения никаких сюрпризов - статья «Нарушение правил дорожного движения повлекшее смерть человека по неосторожности, совершенное лицом в состоянии опьянения». Это от 5 до 12 лет лишения свободы.
- Обычно «обвинение в окончательной редакции» означает, что расследование завершено, - сообщил корреспонденту «Комсомольской Правды» адвокат Евгений Корчаго. - В ходе расследования обвинение могут предъявлять несколько раз. Первоначально - дежурное обвинение, в котором преступление расписано очень коротко. Теперь, видимо, у следствия собрана полноценная доказательная база.
По словам адвоката, в данный момент можно предполагать, что на руках у следствия уже есть и результаты всех экспертиз.
- Сама статья, конечно, никого не удивляет. Наличие водителя, в крови которого обнаружен алкоголь, и погибшего, в результате ДТП, вряд ли можно было квалифицировать как-то иначе, - говорит Корчаго.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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