В видеозвонках Одноклассников пройдет круглый стол с известными людьми о жизни детей с синдромом Дауна

В социальной сети Одноклассники пройдет виртуальный круглый стол в поддержку просветительского проекта «Книжки вверх ногами» — серии видеоисторий, в которых дети с синдромом Дауна совместно с писателями, актерами и журналистами читают отрывки из любимых книг, делятся своими впечатлениями, задают вопросы и получают ответы от деятелей культуры. Проект будет запущен летом 2020 года, истории можно будет увидеть в социальных сетях, в том числе, на Одноклассниках.

Круглый стол состоится 7 июля в 18:00 в формате видеозвонка ОК в группе благотворительного фонда Даунсайд Ап — надежного партнера сервиса Добро Mail.ru. Гости мероприятия в прямом эфире обсудят изменение отношения общества к людям с синдромом Дауна и анонсируют старт акции «Книжки вверх ногами» в июле этого года. Встреча-звонок будет транслироваться в прямом эфире Одноклассников, поэтому зрители в чате смогут задавать вопросы гостям передачи и семьям с «солнечными детьми». Трансляция пройдет тут.

Вести круглый стол будет известная радиоведущая Ева Корсакова. Среди приглашенных гостей: журналист и писатель Леонид Парфенов, телеведущая и общественный деятель Тутта Ларсен, генеральный директор фонда «Синдром любви» Юлия Лавричева, генеральный директор триатлонных стартов Андрей Кавун, родители детей с синдромом Дауна и сами «солнечные дети».

Организаторы круглого стола в ОК — благотворительные фонды «Даунсайд Ап» и «Синдром любви», а также основатели акции «Книжки вверх ногами». Эксперты и гости круглого стола поговорят о сложностях людей с генетической особенностью в виде дополнительной хромосомы, об их индивидуальности и интересах, успехах и жизненных историях. И, конечно, о книгах, которые объединяют обычных и необычных людей — ведь проект «Книжки вверх ногами» создан, чтобы рассказать обществу, что люди с синдромом Дауна имеют свои предпочтения в литературе и искусстве, и их выбор несет в себе смысл, раскрывая индивидуальность «особенного человека».

Пользователи ОК узнают истории семей с особенными детьми, которые достигли огромных успехов в спорте, творчестве, искусстве, смогут задать вопросы экспертам, представителям фондов и родителям.

Кроме того, в группе «Одноклассники все ОК» с 8 июля стартует просветительский проект с информационными карточками про синдром Дауна. В проекте будет 10 карточек, которые последовательно развенчают такие популярные мифы как «синдром Дауна — это болезнь», «такие люди всю жизнь остаются детьми», «они не могут участвовать в жизни общества», «стоять рядом с ними опасно» и другие.

ОК традиционно поддерживает социально значимые инициативы, давая возможности использования технологий глобальной сети для авторов подобных проектов. Так, Одноклассники во время самоизоляции поддержали «Школу безопасности и благополучия» для женщин от Moscow FemFest и стали площадкой для онлайн-встречи «По правде говоря» о жизни женщин, столкнувшихся с агрессией в самоизоляции. Также в мае 2020 года ОК организовали благотворительный онлайн-концерт со звездами для закупки ноутбуков, с помощью которых пожилые люди в интернатах смогут поддерживать связь с близкими через видеозвонки во время пандемии коронавируса.