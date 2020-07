Джонатан Галиндо: кто такой и почему его сравнивают с «Синим китом»

В социальных сетях появился новый тренд в духе «Синего кита» - Джонатан Галиндо (Jonathan Galindo). Это персонаж с лицом собаки, который призывает пользователей сыграть с ним в некую игру. Аккаунтов с подобным именем насчитывается уже несколько десятков в твиттере и в инстаграм и все они выглядят довольно пугающе:

«Hi, you want to play?» («Привет, хочешь поиграть?»)

«Let’s play» («Давай сыграем»)

Первыми странного персонажа заметили англоязычные пользователи Твиттера. 2 июля пользовательница по имени Demi разместила у себя сообщение:

«Внимание!

Если вы это видите, вы обязаны сделать ретвит, чтобы сберечь жизни ваших подписчиков.

Появилась цепочка аккаунтов с именем Джонатан Галиндо, они как кураторы челленджа «Синий кит», их цель — довести вас до с*ицида. Если они пишут вам или ещё как-то взаимодействуют, сразу же блокируйте их».

РУССКИЙ ТРЕНД

Сейчас, помимо англоязычных аккаунтов человека-собаки появились и русскоязычные. Например, один из пользователей с ником «_jonathan._.galindo_666_» разместил сториз, в которой электронным голосом онлайн-переводчика озвучил следующий текст:

«Всем привет! Как многие из вас знают, два года назад посадили создателя игры «Синий Кит». Казалось бы, что сейчас может произойти. Но «синий кит»… - и тут запись обрывается.

Другие аккаунты предлагают подписчикам задания – например, написать, какого цвета их рабочий стол, или прислать им «сигну» - фотографию себя с надписью с именем персонажа на бумажке или собственном теле.

Напомним, «Синий кит» - это сеть групп в социальных сетях, в которых подписчикам под видом игры давали различные задания и в итоге подталкивали к самоубийству. После масштабного расследования был арестован один из администраторов таких групп, Филипп Будейкин. Следствие доказало как минимум, два эпизода, когда подростки под его влиянием пытались покончить с собой. Будейкину дали 3 года и 4 месяца колонии общего режима.

Стали появляться и противники нового тренда – аккаунты, пародирующие человека-собаку, или прямо выступающие против подобных «игр». А русскоязычные пользователи уже вовсю троллят иностранных Джонатанов, отправляя им в личные сообщения мемы на русском языке, мат. Есть и те, кто пытается хайпануть на новом тренде, подделывая переписку с человеком-собакой.

НОВАЯ МОМО?

В целом, пока отношение к человеку-собаке довольно скептическое. Но впечатлительные пользователи, которых среди подростков немало, уже окрестили Джонатана Галиндо новой Момо – это женщина-птица, которая пугала детишек в интернете несколько лет назад. В соцсетях ходила легенда, что дети гибнут после переписки с Момо, что женщина-птица чудесным образом узнает о все о тебе и твоих близких, и может им навредить, если не слушаться ее указаний. В общем, история о «черном-черном гробике на колесах» на новый лад...

На самом же деле, Момо – это скульптура, которая была выставлена в китайской галерее Vanilla Gallery в августе 2016 года, и фото были сделаны там же.

В этом плане Джонатан Галиндо и правда похож на Момо. Оригинальные фотографии человека-собаки были сделаны художником Сэмюэлем Канини, который увлекается созданием масок и постит снимки своих творений в Твиттере по ником Dusky Sam. Он уже опубликовал пост, объясняющий, откуда взялись фото человека-собаки:

«Всем привет. Похоже, это безумие с Джонатаном Галиндо привело в ужас немало молодых и впечатлительных ребят. Фотографии и видео принадлежат мне, они сделаны в 2012-2013 году. Они предназначались для моих необычных развлечений, но уж точно не для того, чтобы в наши дни любители острых ощущений пугали и травили людей».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Евгений Демидов, эксперт по кибер-безопасности:

- Не разговаривать с незнакомцами – это одно из главных правил безопасности, как в обычной жизни, так и в интернете. К сожалению, именно в сети это правило нарушается чаще всего. В реальной жизни ребенок вряд ли подошел к странному человеку в пугающей маске. Но интернет создает иллюзию безопасности, поэтому дети часто сами начинают писать подобным людям.

Чем опасно такое общение? Во-первых, никогда не знаешь, кто скрывается под этой маской. Незнакомец может прислать ребенку неприличное фото или шокирующую картинку, которая может испугать впечатлительного подростка. Или выманить у школьника фотографию, которым впоследствии шантажировать его. Например, был случай, когда ребенок присылал по просьбе собеседника невинное фото, как он пьет воду из бутылки. А в ответ получал подделанные в фотошопе снимки эротического характера со своим участием и угрозы, что эти кадры отправят его родителям и друзьям.

Во-вторых, общение с незнакомцами может оказаться вредным не только для психики, но и для финансовой безопасности. Под видом общения мошенники могут попытаться выведать у ребенка информацию, которая поможет им получить доступ к девайсам и аккаунтам в социальных сетях его родителей, а оттуда – и к банковским картам.

В-третьих, информация о подобных фейках расходится волнами, и это создает тревожную атмосферу и повышает уровень стресса. Даже если вы сами против подобных трендов, не надо обсуждать это и репостить. Тем самым вы только повышаете узнаваемость этих профилей и помогаете мошенникам.