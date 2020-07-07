Советник главы ЛНР: Инициатива Прилепина присоединить республики Донбасса к России малореальна

Партия «За правду», лидером которой является известный писатель и молодой политик Захар Прилепин, предложила руководству Российской Федерации признать республики Донбасса. А заодно и республики Северного Кавказа (Абхазию с Южной Осетией) и Приднестровья. И провести плебисцит о включении, в частности, ДНР и ЛНР в состав России.

Юная партия призывает, после подведения итогов возможного общероссийского референдума, не откладывая в долгий ящик, начать формировать общие с РФ бюджеты, органы власти и реальное хождение единой валюты.

Мы попросили прокомментировать инициативу «правдистов» советника главы ЛНР Родиона Мирошника:

- Пора объединяться?

- Я к Захару Прилепину лично отношусь хорошо. И к ряду его коллег. Но все эти моменты крайне гипотетические.

- Почему?

- Можно посмотреть телевизионные ток-шоу - подобного рода инициативы звучат чуть ли не каждый день. Но с официальной позиции российского руководства они ничего общего не имеют. И к реальному урегулированию конфликта на Донбассе— тоже никакого отношения.

- А если будет референдум?

- Могут ли эти партии инициировать подобный референдум в России? Сомнительно. Да, на территориях республик есть устремления в сторону РФ. И на этом играют. Уже 250 тысяч человек получил паспорта РФ. И еще больше получат - до осенних выборов. Если этих людей организовать правильно — их представители зайдут в парламенты республик. Но проблемы этих людей, которые составляют десятую часть населения республик, при этом не решат!

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