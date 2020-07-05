2020-07-05T13:21:10+03:00
Политика

"Мы с ДНР и ЛНР живем в одной стране и давно пора с этим юридически определиться": Президент землячества донбассовцев Онищенко - о словах Бородая

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке прокомментировал обозревателю kp.ru Александру Гамову нашумевшее заявление главы Союза добровольцев Донбасса
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments36
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий ОнищенкоПервый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий ОнищенкоФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с обозревателем kp.ru Александром Гамовым прокомментировал скандальное заявление главы Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая.

- ...Доброе утро, Геннадий Григорьевич!

- Доброе утро...

- Экс-премьер ДНР Александр Бородай еще накануне, в субботу, сделал громкое заявление, которое уже много часов - в числе главных новостей... О том, что в ближайшее время будет принято решение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России. И что фактически они - эти республики - уже как бы наши. Как это все понимать? Я к вам обращаюсь не только как к парламентарию, но и как к выходцу с Донбасса (вы заканчивали Донецкий мединститут), как к человеку, который сменил Иосифа Давыдовича Кобзона на посту президента Союза землячества донбассовцев в Москве.

- Начнем с последнего - фактически Донбасс уже живет по нашим законам, по российской логике - логике Российского государства.

И, если оценивать то, что происходит - даже на тех, будем говорить, рубиконах, границами их назвать нельзя, -между Донецкой и Луганской республиками и Украиной, между Донецкой и Луганской республиками и Россией...

Ну, во-первых, когда мы с вами определялись с внесением изменений в нашу Конституцию, многие дончане и луганчане, имеющие российское гражданство, буквально рвались к нам, в Россию, им специально власти на местах организовывали пересечение границы - с тем, чтобы они могли перейти на российскую территорию с российскими паспортами. И проголосовать за поправки в Конституцию.

Геннадий Онищенко, президент землячества донбассовцев в Москве: «Мы с ДНР и ЛНР живем в одной стране и давно пора с этим юридически определиться»

00:00
00:00

То есть, люди ехали сами - чтобы проголосовать, отпрашивались с работы, у нас же был выходной, а там - рабочий день.

К сожалению, участков для голосования не было на территории ДНР и ЛНР, но они вот ехали к нам, в частности, на территорию Ростовской области.

Это символ того, что люди беспокоятся о главном законе той страны, в которой они уже, считай, живут. Понимаете? Они ездили не за покупками, они ехали для того, чтобы позаботиться о будущем, прежде всего, своих детей. Понимаете?

- Да.

- Вот в чем глубочайший символ тех слов, которые произнес бывший руководитель ДНР Александр Бородай. Ну, он, как никто, знает настроения людей. Сам живет там...

И ещё... Вот у меня в пятницу были представители Донецкой республики. Они приезжали в Москву - в Рособрнадзор, для того, чтобы продолжить работу по интеграции высшего образования своей республики в нашу систему.

И вторая была задача – это напечатать бланки аттестатов, дипломов об окончании донецких вузов, в частности, классического университета, строительного института, Донецкого медицинского государственного университета и других, выпускники которых уже получают российские дипломы.

В прошлом году я ездил на вручение дипломов медикам и строителям.

- Да, мы публиковали репортаж.

- Нынче же приеду в Донецк - для того, чтобы выпускникам, которые с отличием закончили вузы, вручить красные дипломы - остальные уже будут вручать обычным порядком. Все - российского образца, на каждом - обозначено: «Министерство высшего образования и науки Российской Федерации». И эти дипломы будут действительны на территории России, хотя их получат в Донбассе. Это - есть. И я в этом вижу глубочайший и далеко идущий символ...

- А сколько дипломов будет выдано в этом году?

- Где-то две тысячи - врачам, педагогам, что очень важно. Ведь духовность нации кто определяет? Гуманитарии, педагоги, врачи. А ещё - инженеры, в частности, строительной отрасли. Это тоже символично...

- Понял.

- ...что люди, которые родились, выучились в Донбассе, которые связывают свою судьбу со своей родной землей, - получают дипломы с гербом Российской Федерации.

- И еще вопрос... А вот в верхах вы же общаетесь, - там какие настроения? Когда может произойти окончательное объединение этих двух республик с Российской Федерацией?

- Ну, я с трудом понимаю смысл слова, смысла слова «верхи»…

- В Кремле, допустим.

- Что в Кремле?

- В Кремле эта идея обсуждается?

- Де-факто это уже одна страна, а де-юре... Ну, мое личное представление – это нужно было сделать еще в 2014-м - когда после референдума в Крыму он вошёл в состав России.

Сейчас все зависит, конечно... Многое зависит от политической воли.

Я считаю, что это (принятие ДНР и ЛНР в состав России.- А.Г.) уже надо делать.

И все те кликушества, которые - там, Европа так называемая просвещенная... Ну, хуже не будет.

А люди будут уже четко и ясно понимать, где они живут, в чем состоит судьба их и их детей, внуков. И, конечно, всех будущих поколений.

Кстати, сегодня и экономика Донбасса - она работает на Россию. И это тоже является тем содержательным, совершенно объективным посылом того, что мы живем в одной стране. И давно пора с этим юридически определиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму дали оценку пособию Киева о «временно оккупированных территориях»

Украина боится, что все больше стран мира признают российский полуостров (подробности)

"Украина не хочет реинтегрировать ДНР и ЛНР": Что значат слова Леонида Кравчука о том, что Донбасс должна восстанавливать Россия

Известный политолог Михаил Погребинский «расшифровал» обозревателю kp.ru Александру Гамову «странные» заявления экс-политиков незалежной (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Мы с ДНР и ЛНР живем в одной стране и давно пора с этим юридически определиться": Президент землячества донбассовцев Онищенко - о словах Бородая
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке прокомментировал обозревателю kp.ru Александру Гамову нашумевшее заявление главы Союза добровольцев Донбасса
"Украина не хочет реинтегрировать ДНР и ЛНР": Что значат слова Леонида Кравчука о том, что Донбасс должна восстанавливать Россия
Известный политолог Михаил Погребинский «расшифровал» обозревателю kp.ru Александру Гамову «странные» заявления экс-политиков незалежной
Новости 24
Путин рассказал, кто предложил поправку о нерушимости границ
Илон Маск поддержал намерение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
В России разработали метод обнаружения самолетов-невидимок
"Мина замедленного действия": Путин рассказал, каких ошибок должна избежать Россия
Путин объяснил важность поправки об индексации пенсий
В Москве после открытия ресторанов и фитнес-центров число новых заболевших коронавирусом сократилось почти на 40%
Графа «пол» исчезнет из паспорта нидерландцев
Путин поздравил Трампа с Днём независимости США
В Минобрнауки рассказали, как российские родители справились с экстренным переходом на дистанционное обучение
Картофель-«мутант» захватил кухню в доме француженки во время карантина
От COVID-19 в мире вылечились более 6 миллионов человек
В Кировской области погибли четыре человека при обрушении на стройке ТЦ
Стало известно о трёх смертях в Китае в 2012 году из-за заражения, схожего с коронавирусом
В России за сутки выявлено 6 736 новых заболевших коронавирусом
Трамп в День независимости назвал собственный список величайших американцев
В Гидрометцентре предостерегли россиян об аномальной жаре
"Наконец поставлена точка на i": Соловьёв раскрыл экспертизу по ДТП с Ефремовым
ЦСКА забил три мяча за четыре минуты в матче с "Ахматом"