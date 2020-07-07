2020-07-07T22:06:42+03:00
Общество

«Стояло это быдло» и «государство не просило вас рожать»: чиновников заставят отвечать за хамство

За нецензурную брань госслужащих будут отстранять от работы
Дина КАРПИЦКАЯ
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Раз человек госслужащий, то и спрос с него должен быть особыйРаз человек госслужащий, то и спрос с него должен быть особыйФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуме в первом чтении принят законопроект, согласно которому чиновников-хамов должны будут дисквалифицировать и

штрафовать. Его авторы - вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн считают, что раз человек госслужащий, то и спрос с него должен быть особый.

Уже известно, что за хамство и недопустимое поведение госслужащих будут отстранять от работы на срок до года. А если инцидент повториться, то этот срок удвоится. Также предполагается административная ответственность и штрафные санкции – от 50 000 до 150 000 рублей.

Законопроект пока “сырой” и окончательный вариант текста еще не готов, так как планируется ряд важных уточнений. Например, о том, что поведение чиновников будет оцениваться не только в рабочее время, но и после службы. Одним словом, всегда.

Да и само определение оскорбления пока не сформулировано . Если открыть кодекс об административных правонарушениях, то там указано, что оскорбление это “унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме”. То есть матом. Такая формулировка законотворцам кажется несколько не точной. И к фразе хотят добавить “и иные унизительные формы оскорблений”.

- Ряд коллег полагают, что надо уточнить формулировки и составить закрытый перечень форм оскорбления. Закрытый – не значит не общедоступный. - Объяснил один из авторов законопроекта Александр Хинштейн. - На юридическом языке это означает, что расширение его после принятия не предусмотрено.

Так что пока не ясно, попадает ли под штраф, например, действия директора водоканала из Ярославской области Игоря Кузнецова, плюнувшего в лицо старосте дома, в котором живет. Да еще и прикрикнувшего: “Ссал я на вас!”. Конфликт произошел из-за того, что староста просил чиновника и его детей не нарушать режим самоизоляции.

Или слова директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких. Напомним, что на встрече со студентами она заявила, что: “Государство не просило вас рожать”. Высказывание чиновницы наделало много шума в обществе.

Ну или слова пресс-секретаря губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич в адрес пострадавших от наводнения в Тулуне: “Он (губернатор ?) приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты! Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком писаться от счастья»”

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ИСТОЧНИК KP.RU

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