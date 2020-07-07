"Не мог спать с пьяной женщиной": сестра раскрыла подробности брака Ирины Аллегровой с красавцем-танцором

Ирина Аллегрова четыре раза была замужем. Певица не раз говорила, что благодарна каждому супругу, научившему ее "прощать, перешагивать и идти дальше". Особое место в ее сердце всегда занимал ее четвертый и "самый любимый муж" Игорь Капуста.

В 1993 году в коллектив к Ирине Аллегровой из ансамбля Аллы Пугачевой "Рецитал" пришел новый Игорь Капуста. Певицу с головой накрыли чувства к красавцу-танцору. "Когда он дал мне прикурить, я сразу поняла, что попала!", - признавалась Ирина.

Она буквально купалась в своем счастье и не желала ничего замечать. Ей пришлось отбить любимого у его девушки. Кстати, песня Ирины "Угонщица" как раз про это.

Вокалистка даже уговорила Игоря обвенчаться. Влюбленные приехали в церковь под чужими фамилиями, а кадры венчания потом были использованы в клипе "Свадебные цветы".

Капуста был младше артистки на девять лет. Многие считали этот союз мезальянсом. В итоге влюбленные расстались через шесть лет. Сам Капуста говорил о том, что их отношения разрушила дочь Аллегровой. Лала, якобы из-за зависти к женскому счастью матери настраивала ее против молодого мужа. По второй версии, виной очередного развода певицы стала любвеобильность Капусты.

Родная сестра Игоря раскрыла свою правду. "Разница в возрасте в начале их отношений, конечно, чувствовалась. Игорю тогда было 33 года - мальчик! Но Ира влюбилась по уши. Она ему прохода не давала, несмотря на то, что у него на тот момент была девушка. Та стоит за кулисами, а Ира ему глазки строит на сцене. Аллегрова - как бульдозер. Если ей что-то надо, она пойдет напролом", - цитирует Галину Капусту "Собседник".

По ее словам, брату такое отношение льстило. "Мы же из простой семьи. Нас никто никогда не баловал подарками, а Ира это делала! Я видела, как меняется его отношение к Ире. Он все больше к ней привыкал, а потом и полюбил!", - откровенничает Галина.

Женщина уверена - отношения брата с Аллегровой испортила не разница в возрасте, а характер "императрицы". "Они бы прожили дольше, если бы она не изменилась и не стала большой звездой! Вопрос - добилась бы она таких успехов без Игоря? Думаю, что нет. Любовь ее вдохновляла и давала огромную силу в искусстве. Чувства нужно беречь, а Ира этого не делала. Она поднималась вверх, а его опускала вниз. Они стали неравными в социальном плане. Он очень хотел заниматься балетом, но она выкинула его из шоу-бизнеса", - вздыхает родственница.

Она также опровергла информацию о том, что певица рассталась с Игорем из-за его измены. Галина считает, что все вспоминают об этом браке, потому что он был яркий, стремительный.

"Они сильно любили друг друга - у них был тандем. Но Ира все срубила под корень. Она стала унижать его прилюдно, говорить: «Кто ты – и кто я!». Это самое страшное для мужчины - услышать от любимой такие слова! Плюс он не мог спать с пьяной женщиной, а она часто приходила навеселе домой, устраивая ночные гулянки. Ей было не до Игоря", - резюмировала Капуста.