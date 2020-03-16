Накачанный красавец: Ирина Аллегрова вышла в свет с внуком

Ирина Аллегрова была официально замужем четыре раза. Первый супруг певицы Георгий Таиров стал отцом ее единственной дочери Лалы, которая появилась на свет в 1972 году. Она работает концертным директором звездной родительницы. Женщины очень близки. Не чает души исполнительница хитов "Угонщица" и "Я тучи разведу руками" и в любимом внуке Александре Барсегяне.

От Ирины Аллегровой и в ее 68 лет невозможно отвести глаз. Певица по-прежнему хороша собой. Она по сей день активно гастролирует, а все свое свободное время проводит с близкими людьми. На днях артистка посетила день рождения родной сестры композитора Игоря Крутого. Как известно, вокалистка много лет дружит с музыкантом.

Поздравить Аллу Крутую с 61-летием собрался весь бомонд. Гости веселились до утра. В ресторан Аллегрова пришла с любимым внуком. Певица блистала в черном платье в пол с полупрозрачным декольте.

25-летний Александр выбрал для выхода в свет черный классический костюм. Гости вечера отметили, что молодой человек стал настоящим мачо. В накачанном красавчике трудно признать некогда скромного мальчика, которого "шальная императрица" часто брала на гастроли.

_kseniya_ru Ирина Аллегрова с внуком на дне рождения Аллы Крутой

Александр - сын единственной дочери певицы Лалы и ее экс-возлюбленного Эрнеста Барсегяна. Молодой человек - завидный жених. Он окончил факультет мировой политики МГУ и готовится выйти на дипломатическую службу.

В одном из интервью Ирина Аллегрова рассказывала, что по сей день устраивает с внуком прогулки на яхте. В Италии у певицы есть собственный особняк. В Тоскану приезжает на каникулы и ее внук.

Однажды с ними даже случился забавный инцидент. По ошибке яхта Аллегровой въехала в частные владения. Тут же к ним выбежали охранники. "Я попыталась объясниться на ломаном итальянском. Подключился внук, который знает в совершенстве английский", - с ужасом вспоминала Ирина Александровна. По ее словам, охранники делали вид, что не понимают певицу. Тогда звезда потребовала, чтобы ей дали поговорить с хозяином виллы. Когда он появился и увидел Аллегрову, то сразу узнал певицу и пригласил в гости.