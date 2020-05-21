"Выпали волосы, проблемы с суставами": друг шокировал признанием про Ирину Аллегрову

Ирина Аллегрова в свои 68 лет прекрасно выглядит. Осиная талия, пышный бюст, моложавое лицо - от певицы глаз не отвести. Но мало кто знает, что вот уже 30 лет артистка вынуждена носить парики. У нее также проблемы с суставами.

Близкий друг Ирины Аллегровой впервые поведал о личной драме, после которой певица лишилась своей роскошной шевелюры. "Иру я знаю очень хорошо. Какое-то время назад у нее были проблемы с суставами ног. Я в течение нескольких месяцев делал ей массаж", - поведал певец Александр Богданович.

По его словам, "шальная императрица" не стесняется своего возраста и того, что она уже бабушка. Для всех своих поклонников она прима. "Помогают ей в этом ее отличные данные - потрясающий голос, шикарное тело, бюст и, конечно же, хорошие парички, которые ей очень идут", - цитирует мужчину Собеседник.Ru.

Богданович рассказал о жутком случае, после которого певица впервые надела парик. Все произошло в 1991 году. Аллегрова захотела выбелить волосы гидроперитом.

"Как раз появился новый способ это сделать - какие-то таблетки, из которых можно было изготовить раствор для окраски волос. Ирина пришла к очень хорошему специалисту по волосам, у которой и до этого много раз делала прически. Но так получилось, что эта девушка передержала краску и сожгла Ирине корни", - шокировал откровением близкий друг..

По словам Богдановича, первую неделю у Аллегровой была шикарная прическа, а потом у нее выпали все волосы. Вот и пришлось купить парик, чтобы в нем выступать. Красивый парик по сей день одна из главных деталей роскошного образа артистки. "Парички в ее образе остались, и она их умеет хорошо обыгрывать. Ира - большая молодец!", - резюмировал мужчина.