2020-07-07T22:42:10+03:00
Общество

Собчак задержали за журналиста-«шпиона» Сафронова

В центре Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного по подозрению в госизмене советника главы Роскосмоса
Игорь ЯКУНИН
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Ксения Собчак была задержанаКсения Собчак была задержана
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Бывшего журналиста "Коммерсанта" и «Ведомостей», который последний месяц трудился в качестве советника руководителя Роскосмоса, 7 июля взяли под белы руки на выходе из его дома по подозрению в работе на иностранную разведку одной из стран НАТО. Ивана Сафронова, около десяти лет проработавшего в деловых изданиях страны, задержали сотрудники ФСБ.

В соцсетях дело Сафронова тут же стали сравнивать с делом Голунова годичной давности. Тогда журналист был задержан в связи с наркотиками - как позже выяснилось, необоснованно. Вот и сейчас многие коллеги Сафронова заявляют, что он профессионал, а никакой не предатель родины. И никаких секретов никому не сливал.

Полтора десятка журналистов - коллег Сафронова - вышли с одиночными пикетами в его поддержку в центре Москвы. И были задержаны. Появилась на Лубянке и Ксения Собчак. И тоже была задержана. Правда, позже она пояснила, что пришла не на пикет в поддержку Ивана Сафронова, а лишь записывала сюжет для своей программы. В числе других задержанных оказалась, в частности, и известная журналистка Мария Баронова.

Тем временем суд счел доводы ФСБ достаточно убедительными, что бы арестовать задержанного Ивана Сафронова на 2 месяца предварительного заключения.

Ксению Собчак задержали на Лубянке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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