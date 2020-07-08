Обнаженная в шляпе: 61-летняя Мадонна снялась топлесс в ванной

Разменявшая седьмой десяток скандалистка Мадонна и не думает униматься. В своем инстаграме она периодически появляется практически обнаженной, словно стремясь доказать публике: «В 61 я еще ого-го!» Полторы недели назад она опубликовала фотографию в стрингах и абсолютно прозрачном бюстгальтере с подписью «Текущая ситуация с гардеробом… А тем из вас, кому это фото почему-либо кажется вызывающим, сообщаю, что я успешно окончила университет под названием «Мне лень даже послать вас на …» Спасибо, что пришли на выпускную церемонию! Выпуск 2020-го!»

Выглядела Мадонна и правда не как пенсионерка, а практически как девочка. Ну и на свежей фотографии - селфи перед зеркалом - она выглядит молодушкой. Стоит в ванной комнате топлесс - на ней только трусики и шляпа. И опирается… Нет, не на старческую клюку, а на костыль. Подпись гласит: «У всех есть опора».

Смысл этого послания расшифровать пока что никто не может. Известно, однако, что певице в последнее время приходилось несладко: в марте во время концерта она упала и повредила копчик, в январе по непонятным причинам отменила концерт в Лондоне (и сообщила, что по совету докторов несколько дней должна отдыхать), а в ноябре прошлого года отменила концерты в Бостоне и Майами, тоже из-за каких-то непонятных проблем со здоровьем, судя по всему - травм.

madonna Everyone has a Crutch................

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