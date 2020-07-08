«Строим наши отношения»: Илья Авербух перестал скрывать роман с «папиной дочкой» Лизой Арзамасовой

Судя по всему, в российском шоу-бизнесе может появиться еще одна крепкая пара. На этот раз нежные чувства возникли у знаменитого фигуриста Ильи Авербуха и актрисой из сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой.

Продолжительное время паре удавалось мастерски скрывать роман, делали они это виртуозно: об отношениях не догадывались даже в близком окружении. Но теперь влюбленные решила, что пора прекращать прятаться и переглядываться украдкой. Очевидно, чувства прошли проверку временем и скоро выйдут на новый уровень.

- Мы действительно с Лизой встречаемся и строим наши отношения...Что я еще могу тут сказать? – признался сайту mk.ru спортсмен.

Узнав радостные новости, многие сразу же принялись подсчитывать насколько мужчина старше своей возлюбленной. Разница в возрасте оказалась внушительная – Авербуху 46 лет, а Арзамасовой – 25, получается, целый 21 год. Но, как известно, любви все возрасты покорны.

Тем более чемпион вовсе не переживает по данному поводу, но комментировать свое отношения к подобным фактам он отказался. Равно как и прогнозировать дойдет ли дело до свадьбы. Но категоричного нет или не знаю не последовало.

liza_arzamasova Лиза Арзамасова встречается с Ильей Авербухом

Судя по всему, отец Авербуха уже в курсе выбора сына и познакомился с избранницей.

- Всегда поддерживал и сейчас особенно поддерживаю выбор сына, - сказал Изяслав Наумович.

В пользу Лизы играет и то, что она имеет репутацию крайне серьезной девушки. Вот уже несколько лет актриса занимается благотворительной деятельностью и является попечителем фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

Она старается участвовать в жизни одиноких стариков и помогает им финансово.

averbukhofficial Илья Авербух перестал скрывать отношения с "папиной дочкой"

«...Узнав о том, в каких условиях живут старики, я поняла, что не могу остаться в стороне. Одинокие пожилые люди — самые незащищенные люди на земле… Я не один день размышляла, прежде чем принять решение о сотрудничестве с фондом и принять предложение стать его попечителем....Я верю, что справлюсь и смогу быть полезной фонду... Я буду обращаться к вам, друзья, с просьбой о посильной помощи бабушкам и дедушкам — дарить им радость, делать их жизнь лучше. Для меня самой — большая честь начать сотрудничество с фондом «Старость в радость» - еще в 2016 году заявила актриса.

Родион Газманов, который хорошо знаком с Лизой Арзамасовой и тоже является попечителем фонда «Старость в радость», предпочел не лезть в личную жизнь коллеги.

- Я не люблю давать интервью о чьих-то чужих отношениях, поэтому давайте оставим без комментариев, — быстро отреагировал Газманов-младший на просьбу Пятого канала.