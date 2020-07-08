Русские встают на колено только перед Богом, родиной, флагом: Квят объяснил, почему не поддержал акцию Black Lives Matters

В воскресенье, 5 июля, в Австрии прошел первый этап Гран-При в гонках "Формулы-1" нового сезона. Спортсмены смогли начать биться за звание чемпиона после перерыва, связанного с коронавирусом. И накануне старта австрийской гонки россияинин Даниил Квят и еще пять гонщиков отказались поддержать акцию Black Lives Matters и встать на колено в знак борьбы с расизмом. 6 из 20 спортсменов отказались по разным причинам поддержать этот жест и вот русский гонщик впервые назвал причину, по которой не решился на такой шаг.

- Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед родиной, флагом, богом, - приводит слова спортсмена Первый канал.

6 из 20 гонщиков "Формулы-1" отказались встать на колено перед гонкой.Фото: REUTERS

При этом, Квят подчеркивает, что он - против расизма как такового. И он вышел в специальной футболке на старт гонки:

- Мы все гонщики, мы все едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью «Конец расизму»

Отметим, что кроме Даниила Квята от преклонения колена отказались Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари»), Кими Райкконен, Антонио Джовинацци (оба из «Альфа Ромео») и Карлос Сайнс («Макларен»).

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