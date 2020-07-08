Владимир Жириновский — Дмитрию Гордону: 90% жителей Украины ждут часа, чтобы утром вывесить на балконе флаг России

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. И … теперь отказывается выкладывать этот разговор в эфир, в Интернет. Почему? По словам самого Гордона, Жириновский наговорил такого, что они оба на Украине угодят в тюрьму.

Но «Комсомольская правда» и сам Жириновский, ничего не боятся! Читайте расшифровку этого скандального интервью, от которого отрекся Гордон.

И слушайте этот горячий диалог вживую в эфире «Радио «Комсомольская правда» 8 июля в 22:00 (по московскому времени)!

Запрещенное на Украине интервью Владимира Жириновского Дмитрию Гордону 00:00 00:00

«ЕСТЬ РУССКИЙ МИР. А УКРАИНСКОГО МИРА НЕТ»

Гордон:

- Ваш дед по отцу Исаак Энгельштейн был в Костополе Ровенской области уважаемым человеком и имел деревообрабатывающую фабрику. То есть, можем мы сказать, что у вас в какой-то степени украинские корни?

Жириновский:

- Ну, с точки зрения географии, конечно. Это та территория, которая под Польшей была какое-то время и уже с 1940 года, 80 лет территория Украины. Это есть. Но в семье у них был русский язык, польский и французский. Украинского не было.

Гордон:

- Исходя из этой географии, немножко хотя бы украинцем вы себя чувствуете?

Жириновский:

- Я никогда не чувствовал себя в чисто национальном плане. Я себя всегда считал русским. На Украину я ездил, но, когда я приезжал, я не чувствовал, что это другая страна. Это была наша страна, общая. Ваши родители были коммунисты, Дмитрий Ильич? Коммунисты! Это чувствуется в вас. Поэтому не надо этого подхода: «Ах, не чувствуете ли вы себя украинцем?» А зачем мне чувствовать себя украинцем? Это вы все должны чувствовать себя русскими! Все. Русские – это то, что нас объединяет. Не только язык, который все знают. Но это вот общее пространство наше. Пусть будут столбы пограничные, пусть какая-то история другая, но пространство – вот русский мир – мы ж не можем назвать украинский мир. Нет такого понятия. А русский мир есть.

Поэтому, Дмитрий Ильич, вы должны себя считать русским и все проживающие в границах бывшей Российской империи. И вот после выхода из состава Советского Союза вы все стали жить хуже. А сегодня Украина себя вогнала вообще в западню, когда она может вообще погибнуть в столкновении двух глыб – Америки и России. Для Украины там места не будет. Поэтому вам надо чувствовать себя русскими, чтобы никто не замышлял использовать Украину, как место для агрессии против России.

«ПАКУЙТЕ ЧЕМОДАНЫ, БЕГИТЕ В МОСКВУ»

Гордон:

- Владимир Вольфович, я всегда с интересом наблюдаю за вами, слушаю и, насколько я понимаю, вы не любите Украину и не считаете ее независимым государством. Скажите, почему?

Жириновский:

- Потому что я хочу, чтобы все жили на своей родной земле. Создайте свою родную землю. Когда казаки, которые себя не считали украинцами, вместе с Богданом Хмельницким просили подданство у русского царя православного, они себя украинцами не называли, они себя называли русскими. Язык русский, православный. А Украину придумали. Это искусственное. Язык придумал Грушевский, а саму Украину придумали поляки, немцы, американцы, чтобы оторвать от России. Вы сами по себе никому не нужны. Надо оторвать от России. Нужен подход. Какой? Национальный.

Это опасный подход. Вам хочется это разыграть – за это платят деньги. Но все это вам сделали русские коммунисты. Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев. Вы даже Брежнева заставили в паспорте написать в графе «Национальность» - украинец. Какой он украинец? Курский мужик. Старайтесь от этого избавиться, это вредит нам всем. Мы все с вами славяне, русские. Не хотите слово «русский» употреблять? Вот вы киевлянин – давайте. А я – москвич. Земляки мы. Понимаете, мы все живем на этой земле. Нам не нужно с вами как в Америке. Посмотрите, что там - начало гибели Америки – даже ее не пожалели. Не пожалели Российскую империю, Османскую империю. Все империи разрушили. Сейчас Китай разрушают. И до Америки дошла очередь. Я говорил в свое время, что Трамп последний президент США. Ее не будет в ближайшие 10-15 лет. Что вы будете делать без поддержки Вашингтона? Вам конец. Подумайте об этом. Дмитрий Ильич, мы вам подберем работу здесь, в Москве. Упаковывайте чемоданы, Дмитрий Ильич, если хотите иметь хорошую работу. Ибо Украины не будет как государства. И она никому не нужна.

Вот вы, как Косово. Взяли и придумали государство Косово. На чужой земле – Сербии – вот давайте создадим Косово. Ну, оно ж не имеет будущего! Кипр. Турецкая республика Северного Кипра - никогда не будет. Кипр греческий. На вечные времена. И все Новороссия и Малороссия – это Россия. Вы войдете в состав России как губерния. Вот у нас 34 губернии, давайте объединим, 17 губерний достаточно. В каждой чтобы было по 5 миллионов человек. Но у вас не наберется населения-то. У вас население 30 миллионов осталось – это на 6 губерний. Вот такой вариант. Прибалтика даже на одну губернию не тянет. Молдавия на одну не тянет.

Назовите мне хотя бы один исторический документ, где было написано – Украина установила дипломатические отношения, допустим, с Францией, год 1700-й. Есть такое? Год 1800-й - есть такое? Год 1900-й – есть такое? Когда Украина имела дипломатические отношения с кем-либо? Ее не было никогда. Это коммунисты вам дали советскую Украину, а потом Ельцин с Кравчуком договорились, чтобы незаконно страну разделить и каждый царек управлял на своей территории. Вам никто никогда не простит Беловежские соглашения. Они незаконны. Ночью вы это сделали. Мошенническим путем. Придут новые руководители в Европе и вас обязательно заставят вернуться обратно в Российское государство.

КТО УБИВАЕТ ДОНБАСС?

Гордон:

- Владимир Вольфович, тем не менее, я не буду с вами спорить, потому что…

Жириновский:

- …бесполезно, да, бесполезно.

Гордон:

- Да. Смотрите, 2014 год. Украина и Россия – два братских государства, в Украине любят Россию, в России любят Украину в основном. Есть меморандум, что в обмен на отказ от ядерного оружия США, Россия и Великобритания обязуются соблюдать территориальную целостность Украины. У нас происходит беда. Наш президент Янукович убегает из страны и в это время наша братская Россия приходит на территорию Украины, отнимает у нас сначала Крым, затем часть Донбасса, убивает 14 тысяч украинцев, если не больше, сеет смерть, хаос, экономический бардак и вы считаете, что в этом виноваты мы? А, может, в этом виноваты вы?

Жириновский:

- В этом виноваты только украинские власти, которые незаконно находятся в Киеве. Законный ваш президент - Янукович и вы его хотели убить – не вы лично, а те, кто ночью… октябрь 1917-го – ночь и февраль 2014-го – ночь. Только ночью могут действовать авантюристы. Как и грабят магазины сегодня в Америке – ночью. Поэтому вы незаконное государство. Вас нет на политической карте мира. Ибо вы совершили госпереворот, ваша власть прекратила свое существование. Ведь Советский Союз американцы не признавали до 1936 года, они считали его незаконным – переворот. Даже сам Ленин считал, что это переворот. Поэтому убили не украинцев, а русских на Донбассе убили ваши террористические организации под разными названиями. А вы мне сегодня говорите, что мы убили. Как мы убили, когда стреляют со стороны Киева, каждый день летят снаряды на Донбасс…

ЧЕЙ КРЫМ И КУРИЛЫ?

Гордон:

- А Крым кто отжал, Владимир Вольфович?

Жириновский:

- Крым – неотъемлемая часть России. Всегда был и всегда будет. С 1783 года. Беловежские соглашения незаконны. Мы отменили ратификацию Беловежских соглашений от 11 декабря 1991 года, это было в марте 1996-го. Через пять лет Беловежские соглашения прекратили свое существование. Нет их. А раз нет Беловежских соглашений, нет СНГ. Есть СССР. Не хотите жить в СССР – пожалуйста. Давайте мы договоримся, дадим вам Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь и будет Галиция. Независимое государство. Галичане. Слово украинцы употреблять не надо, это путает всех. Галичане. Вот вы можете вступить в НАТО, в Евросоюз. Новороссия и Малороссия – это Россия. Вы что, не помните, кто вам Донбасс дал? Ленин. А кто вам Крым дал? Хрущев. А кто Харьков дал? Ленин. А кто западные области дал? Сталин.

Гордон?

- А кто вам Курилы дал? Кенигсберг и Карелию?

Жириновский:

- Мы это завоевали как победители во Второй мировой войне. Это нам вместе принадлежало – и нам, и вам. Это общая страна была – СССР. Мы могли больше взять. Если бы я был в Кремле вместо Сталина, я бы не отдал восточные земли Германии – ГДР будущую. Поляки бы ничего не получили. Поляки вообще бы ничего не имели. Я вообще бы все республики ликвидировал. КПСС разделил бы на две части – консерваторы и социал-демократы. Но малограмотные люди были у власти, да.

«ВАС ЗАСТАВЛЯЮТ ГОВОРИТЬ НА УКРАИНСКОМ»

Гордон:

- Владимир Вольфович, но теперь вы - агрессоры, вы отняли территорию у суверенного государства и против вас объединился весь мир, и санкции ввел. Это что, заговор против такой белой и пушистой России?

Жириновский:

- Да, белая и пушистая. Мы агрессию не совершали. Мы войну не объявляли, раненых и убитых нету. Крым сам просился в состав России много-много лет. Я сам туда пытался приехать, ваши боевики меня не пускали, еще в 1992 году. В Киев я приезжал, и я всегда честно говорил – Крым это Россия. И вот он вернулся к родным берегам. Поэтому забудьте Крым.

Гордон:

- И Донбасс Россия?

Жириновский:

- Конечно. Вся Малороссия, Новороссия – вся. Но можем вас пожалеть. Я говорю, Львов отдать и прилегающие регионы. Но под названием Галиция.

Гордон:

- А Киев тоже Россия?

Жириновский:

- Конечно. Киев – мать городов русских. Кто создавал Киевскую Русь? Что, украинцы были тогда? Это же 989-й год, 10 век. Где украинцы? Дайте хоть один документ, чтобы в 10 веке где-то было написано – есть такое в Европе государство или народ – украинцы. Близко не было. Русские – да. А украинцев не было. Все в Киеве говорят по-русски, Дмитрий. Это лучшее доказательство, что это русский город и часть России. Вы их там заставляете говорить на украинском, но все с ненавистью делают. В том числе и вы.

Украина - временное явление, когда Запад в военном отношении боится, что проиграет и ему нужно Украину использовать, как подставное государство, чтобы в чем-то обвинять Россию.

«90% УКРАИНЦЕВ ЖДУТ, ЧТОБ ВЫВЕСИТЬ НА БАЛКОНЕ ФЛАГ РОССИИ»

Гордон:

- Владимир Вольфович, у нас в каждом даже маленьком городке есть стройные ряды могил, в которых лежат ребята, погибшие, защищая свою землю от россиян. Вы понимаете, что сегодня ненависть к России, к тем, кто развязал эту агрессию настолько сильная, что я вас хочу спросить – вы признаете, что, напав на Украину, Россия совершила трагическую ошибку и не скоро это может искупить?

Жириновский:

- Россия не нападала. Россия помогла жителям Крыма освободиться. Донбассу освободиться. У нас никогда не было цели на кого-то нападать. Поэтому то, что есть могилы, это печально. Но это люди обманутые, их бросили в этот котел, как он назывался – Илловайский.

Гордон:

- А кто с той стороны был, не россияне?

Жириновский:

- Я не был там, но я уверен, что это в основном народ Донбасса. А россияне по всему миру сейчас есть. И даже американцы по всему миру. Это уже другая часть вопроса. Добровольцы едут, работают, живут, учатся, женятся. Официально Россия ни в какой войне не участвует. Все. Но помочь можем.

Уверен, что 90% жителей Украины ждут того часа, чтобы утром вывесить на всех домах и балконах государственный флаг России. Если бы не жестокие репрессии, которым вы подвергаете там не только за российский флаг, но и за ленточку георгиевскую. Конечно, пропаганда позволяет людей ссорить, вызывать ненависть. У нас ведь тоже сперва полюбили большевиков, потом стали их недолюбливать. Сперва полюбили демократов, теперь ненавидят их. Это временно. Это пройдет. Народы не должны друг друга ненавидеть.

Гордон:

- Владимир Вольфович, скажите, а вы понимаете, что Украина навсегда ушла от России?

Жириновский:

- Это вот самое большое заблуждение. Слово «навсегда» забудьте. С коммунистами, мы думали, распрощались навсегда, а они по всему миру копошатся, даже в Америке сегодня убирают полицию и грабят магазины. То же самое у нас делали большевики. Все помирятся. Мы даже с немецами, которые у нас уничтожили 30 миллионов, уже к немцам сегодня отношение лучше, чем у нас с вами. Вот что сделали ваши президенты. Тихие, спокойные демократы… Народы не виноваты. Идеология, пропаганда, одевают погоны и гонят биться. Но все пройдет, Дмитрий Ильич, и вам там всем будет стыдно за то, что вы сеяли вражду. У нас никто вражду к украинцам не сеет. А у вас сеят к русским вражду.

«МЫ ВАС НАПРАВИМ В ВОРКУТУ, ТАМ КЛИМАТ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

Гордон:

- Владимир Вольфович, я обращаюсь к вам сейчас как к одному из самых умных людей в российской политике и не только. Вы хорошо помните 1991 год. Никто, даже вы, не могли предсказать, что в конце года Советский Союз распадется. И ни один из 18 миллионов коммунистов не вышел защищать Советский Союз на улицы. Понимаете ли вы сегодня, что придет один прекрасный день, когда вы все равно отдадите и Крым, и Донбасс?

Жириновский:

- Никогда этого не будет, Дмитрий Ильич, успокойтесь. Я вас уверяю, и над Харьковом, и над Николаевом, и над Житомиром, придет время, взовьются русские флаги. Это будет. Вас не будет, Дмитрий Ильич, кому отдавать? Вы что, не понимаете, в каком мире мы живем? Америке конец. Европе конец. Россия будет миром руководить. Потому что у нас самая сильная в мире армия. Мы можем полпланеты отутюжить и вы ничего не поймете. Уснете вечером, а утром вас не будет. И американцы не поймут, что случилось. Их тоже не будет. Вы что, не понимаете, что это 21 век? Пехота не нужна. Две-три ракеты и все. Какая Украина? Забудьте! Бегите из Киева! Потому что, если хоть один снаряд упадет на территорию России, страна, откуда был послан снаряд, исчезнет с карты мира. А у вас есть провокаторы, могут запустить снаряд. Специально, чтобы вас уничтожили.

Зачем вам подослали демократов ваш этот Кравчук, Ющенко и прочие? Чтобы уничтожать украинцев. Вас было 52 миллиона в 1991 году. Сейчас 32 не насчитаете. Где 20 миллионов? Тоже русские уничтожили? А вы живете Крещатиком, какой-то там сумасшедший Саакашвили бегает по улицам Украины… Вы же, Дмитрий Ильич, должны понять. У вас есть хороший чемодан? Уложите вещи и – на вокзал. Вы первый можете сбежать из Киева, чтоб избежать ареста и гибели под обломками, потому что война будет страшная. Это не Вторая мировая, это Последняя война. Это все запад делает. Финансовые воротилы, Ротшильды, Рокфеллеры. Это Якоб Шифф финансировал Ленина и немцы финансировали. И вот получили… нас бы было сейчас 500 миллионов, а нас 150. Смогли же в три раза уменьшить? Вот задача – население планеты уменьшить в три раза. Не 7 миллиардов, а 2 будет. Только избранные. Мы вынуждены себя защищать, поэтому давайте меньше думать про Крым. Лучше ищите место, где вы можете жить в спокойной обстановке. Это только в России. В Москве не хотите, мы вас направим в Воркуту. В Воркуте, знаете, климат великолепный. Птицы на лету замерзают зимой и комом падают на землю…

Гордон:

- Я думаю, что вы меня и в Магадан бы отправили, наверное.

Жириновский:

- Магадан прекрасный город сейчас. Это при Сталине там была Колыма. Это будет Сан-Франциско у нас – Магадан – лет через 100. Поэтому я не собираюсь, Дмитрий, кого-либо куда-либо отправлять. Но мне хочется, чтобы все люди более трезво смотрели на мир. Чтобы на Россию больше никто не посмел бы совершить агрессию. Мы поняли, что такое коммунизм, демократия, видим, что такое расизм в Америке. Нас уже никто не обманет, Дмитрий. Вас – обманули. Вы верите, что вам хорошо будет в Евросоюзе, в НАТО, а на Россию наплевать и пропади она пропадом. Но так думали в 1941-м немцы. Вы знаете, чем закончилось. Так думали монголы, шведы, поляки, турки. Все, кто шел воевать на русскую землю, все погибли. Все остались ни с чем. Поэтому у вас есть друзья, сегодня у вас есть время – позвоните, в понедельник ждем вас на Киевском вокзале.

«ПРОВЕДИТЕ РЕФЕРЕНДУМ - 70% ПОТРЕБУЮТ ВЕРНУТЬ СССР»

Гордон:

- Владимир Вольфович, как вы думаете, почему фабрике действующего президента Украины, который так говорил о том, что Путин плохой и Россия немытая и так далее, позволили работать в России в Липецке?

Жириновский:

- Потому что деньги. Им нужна спокойная обстановка. Там у вас могут сгореть эти фабрики, а в Липецке могут работать долго. Можем еще открыть фабрики этого Порошенко. Нет проблем. Лишь бы конфеты были качественные. Как, Василий, хорошие конфеты? Нет, говорит, плохие конфеты... Тем не менее, я говорю – Россия всех приютит, приголубит, накормит. Я вас уверяю, все шесть президентов ваших сбегут, как Янукович. Для вас уже готовы дачи по Рублевскому шоссе – там, где жили Гусинский, Березовский, Ходорковский. Все будете жить рядом с Януковичем и играть в шашки, писать мемуары. Дмитрий, и о вас тоже позаботимся, не волнуйтесь!

Давайте проведем демократический референдум во всех бывших советских республиках. 70% потребуют восстановить СССР. Даже Кравчук, он сам обмолвился уже, что, если бы он знал, что произойдет, он бы не стал поддерживать Ельцина в Беловежской пуще. Все.

Да и вы тайком, Дмитрий Ильич, мечтаете жить спокойно, чтобы работал Киевский мотоциклетный завод, вы бы сели на мотоцикл и с ветерком до Одессы по прямой автостраде. Сапсан пустим – три часа до Киева! До Крыма будет идти шесть часов Сапсан. Представляете, как будет хорошо! Демократия, газеты, радио, вы выступаете, все выступают, никого не убивают, бешено развивается промышленность. Ресурсов у нас немеряно, никаких войск иностранных нигде нет. Вооруженных банд нигде нету. Тихо, спокойно живем. Демократия. Неужели вам этого не хочется?

Вас же подталкивают, чтобы вы были такой, знаете, Брестской крепостью, только наоборот. Застава западная против России. Представьте себе, что мы снова вместе. Это ж великолепно было бы! Вы же с удовольствием сами вспоминаете, вам же было 23 года, вы были студент, молодой, у вас была девушка, вы гуляли по Крещатику, вы ничего не боялись – ни ночью, ни днем… А сейчас вы выходите из подъезда и оглядываетесь. Вас же могут шлепнуть, как Шеремета, как Алеся Бузину, там же полно негодяев у вас…

«СТРЕЛКОВ? ОН ОКАЗЫВАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ»

Жириновский:

- Я прекрасно понимал, что после незаконного изгнания под угрозой убийства Януковича были блестящие условия, чтобы ликвидировать это искусственное образование, как Украина. Жители крупнейших городов Украины были готовы повторить Крым, повторить Донбасс, Луганск. Но СБУ вцепилось, это бывшие же советские офицеры КГБ, и денег нет у них, оружия нет, поэтому пока все затихло и я бы не хотел, чтобы проливалась кровь...

Гордон:

- Владимир Вольфович, а вы видели мое интервью с Игорем Гиркиным (Стрелковым, - ред.)?

Жириновский:

- Я слышал отзывы…

Гордон:

- Он рассказал, что он полковник ФСБ, с отрядом таких же, как он, с оружием, перешли российско-украинскую границу и захватывать начали украинские города. Как вы это расцениваете?

Жириновский:

- Интернациональная помощь. Мы оказывали помощь афганскому народу, сирийскому народу, кубинскому народу, Северной Корее. Убивать никого не надо, но русские на Украине имеют право рассчитывать на помощь России. Потому что мы - соотечественники. А Украина – это большая Россия, созданная трудом всех народов, в том числе, и русского, поэтому не надо с кровью, но давайте дадим людям свободу. Давайте не будем им в мозги вбивать, что русские - враги.

«ТОЛЬКО ПУТИН ВАС И СПАСАЕТ»

- Владимир Вольфович, как вы относитесь к Путину? Какие у вас вообще отношения с Путиным и что вы о нем думаете?

- Ну, особых отношений нету. Допустим, он меня в гости никогда не приглашал, какие-то чувства дружеские не проявлял. Сухие встречи. Показывают это все каналы один раз в год, максимум, два раза в год. Он лучше, чем Ельцин. Но у него такой стиль, что он все-таки слишком мягко все делает. Если бы я был в Кремле, я бы вел более жесткую политику. Он более демократичный. Поэтому вы должны беречь его и желать, чтобы он еще долго оставался у власти, иначе вам - конец. Только он вас спасает.