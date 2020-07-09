"Печка отличная была. Хочу ее найти": После прорыва дамбы жители Рузы разбирают завалы своих домов

Кадры из подмосковного города Руза облетели все телеканалы и социальные сети. Прочный деревянный дом смыло потоком воды. Корреспондент «Комсомольской правды» отправился в городской округ, чтобы своими глазами увидеть последствия катаклизма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789506" frameborder="0"></iframe> В подмосковной Рузе река смыла несколько домов.В подмосковной Рузе прорвало дамбу. Река Городянка напрочь смыла несколько домов. Ещё 29 домов подтоплены, а 52 человека эвакуированы. В городе объявлен режим ЧС

Руза — очаровательный небольшой город. Попасть в него можно с четырех разных дорог. После наводнения три из них закрыты. Главный вопрос местных жителей в соцсетях — как им добраться на работу?

Когда идешь по центру городка, то кажется, что ничего не случилось. Старые каменные дома, музеи и советские пятиэтажки органично сплетаются в пасторальную картину провинции. Но уже через 15 минут прогулки начинается частный сектор — тот самый, куда и хлынула большая вода.

Город пронзает сложная сеть реки Руза и ее притоков. Местные активисты уже не первый год поднимают вопрос о грамотном планировании и обустройстве системы дамб и гидротехнического узла. Власти, похоже, услышали и не так давно начали стройку обводного канала. Именно это сооружение, которое должно было по задумке оберегать город, дало брешь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789566" frameborder="0"></iframe> В Рузе ведутся работы по устранению последствий прорыва дамбы.

В Рузе, как и по всему региону, два дня шли проливные дожди. Техническая насыпь на строительстве канала не выдержала. Десятки тысяч кубометров воды потекли прямо на город. Препятствия они нашли в низине, где расположен частный сектор.

По сообщениям экстренных служб, поток снес два дома и несколько хозяйственных построек. Но когда вживую смотришь на тот хаос, что происходит на улице Красноармейской, создается ощущение, что была сметена минимум половина поселка.

Повсюду валяются обломки домов. Вокруг голубенькой избы ходит местный житель Александр — взгляд потерян. Он поочередно поднимает куски шифера и обломки стен, пытаясь найти хотя бы что-то уцелевшее.

Александр на руинах своего дома нашел пока только шлем сына.Фото: Андрей АБРАМОВ

— У меня печка отличная была. Хочу ее найти, но пока отыскал только шлем для мотороллера своего сына. Сам я накануне в Москве был — работал. А жена с ребенком — здесь. За пару часов до потопа к ним приехали спасатели и сказали, что нужно собираться. Часть вещей, которые могли, мы отнесли во второй наш дом на возвышенности. Сами уехали в пансионат за городом, там организован пункт временного размещения для пострадавших. Слава богу, все целы, — рассказал корреспонденту kp.ru Александр.

В это трудно поверить, но от обломков избы до ее фундамента — свыше 300 метров. Когда мы подходим на место, где стоял дом семьи, то видим лишь торчащие стальные сваи, утопленные в грязной воде. Крышу, стены и перекрытия напрочь смыло потопом.

Весь день жители остальной части Рузы приходят на место ЧП. Многие из праздного любопытства прикатывают на велосипедах, делают пару кадров на мобильники и, тяжко вздохнув, отправляются дальше. Иные приходят с полными сумками вещей. Пока власти не анонсировали конкретных мер поддержки, но губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь.