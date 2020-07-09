2020-07-09T14:53:36+03:00
Происшествия

"80 лет простоял, казался прочным": Житель Рузы рассказал, как поток воды разрушил его дом

Люди пытаются достать из-под обломков уцелевшие вещи
Андрей АБРАМОВ
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Александр с топором в одной руке и саперной лопаткой в другой ищет уцелевшие вещи.Александр с топором в одной руке и саперной лопаткой в другой ищет уцелевшие вещи.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Поздним вечером 8 июля в подмосковном городе Руза был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Накануне несколько суток шли обильные дожди. Техническая насыпь, которая была сделана при строительстве обводного канала, не сдержала воду реки Руза и рухнула.

Поток устремился к городской низине, где расположен частный сектор. О силе наводнения красноречиво говорят кадры, на которых грязная вода подхватывает деревянный дом как щепку и тащит по течению.

Всего были уничтожены две избы и несколько хозяйственных построек. Корреспондент «Комсомольской правды» приехал в Рузу и нашел хозяев одного из сметенных домов.

Александр Петров ходит вокруг обломков своей избы. В час икс он был в Москве, а его семья — жена и сын-школьник — остались в Рузе. Незадолго до наводнения их оповестили о том, что нужно эвакуироваться. Вместе с семьей Александра увезли еще полсотни местных жителей. Поселили в пансионате неподалеку.

С топором в одной руке и саперной лопаткой в другой мужчина пытается найти уцелевшие вещи. Его дом, точно так же как и владения «Илюхи с видео», стихия утащила на 300 метров вниз. От дома остался ровнехонький фундамент и ничего больше. Панорама разрушенной части поселка выглядит апокалиптично.

В подмосковной Рузе река смыла несколько домов.В подмосковной Рузе прорвало дамбу. Река Городянка напрочь смыла несколько домов. Ещё 29 домов подтоплены, а 52 человека эвакуированы. В городе объявлен режим ЧС

— Дом 1938 года постройки, казался прочным, — рассказывает Александр корреспонденту «КП». — И у Илюхи такой же был. Но от них ничего не осталось.

Руза после наводнения выглядит апокалиптично. Фото: Андрей АБРАМОВ

Руза после наводнения выглядит апокалиптично.Фото: Андрей АБРАМОВ

Сейчас мимо уцелевших домов с бурным урчанием проносится река Городянка, но еще вчера местные жители могли натурально перешагнуть ее. Никаких мостов и насыпей не требовалось, а сейчас из обломков домов и сараев люди сооружают переправы. Небольшие легкие весенние подтопления бывали и раньше, но дома они никогда не трогали.

Напомним, официальной причиной потопа в ГУ МЧС России по Московской области назвали прорыв дамбы. Никто из местных жителей не пострадал, всех вовремя эвакуировали. Сейчас сотрудники экстренных служб заняты восстановлением въездов в город, так как три из четырех дорог, которые ведут в Рузу, разрушены.

Рассказ жителя Рузы, чей дом снесло после прорыва дамбы.Андрей АБРАМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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