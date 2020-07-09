2020-07-09T13:19:18+03:00
В мире

Массовое вымирание слонов в Африке: сотни животных убила неизвестная болезнь или яд

Примерно 70% трупов были найдены около мест для водопоя
Ксения АНУФРИЕВА
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Специалисты уже собрали анализ с мертвых слонов и изучают причину их массовой гибелиСпециалисты уже собрали анализ с мертвых слонов и изучают причину их массовой гибелиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые со всего мира начинают бить тревогу: в разных районах Африки по неизвестной причине начали массово умирать слоны. По данным, полученным с помощью аэрофотоснимков в дельте Окаванго и других регионах, количество умерших животных уже превысило 350, при этом примерно 70 процентов трупов нашли рядом с местами для водопоя, зачастую представляющими собой крупные лужи.

Специалисты уже собрали анализ с мертвых слонов и изучают причину их массовой гибели, однако правительство Ботсваны, где и нашли подавляющее большинство тел, пока что не получила результаты экспертизы. Исследователи проверяют образцы на наличие следов яда или патогенных микроорганизмов, сообщается на сайте National Geographic.

- Это массовое вымирание, которое не наблюдали уже очень долгое время. Не помню ни одной такой же значительной гибели животных из-за засухи, - отметил директор национального парка в Ботсване Найл Макканн.

Местные жители утверждают, что в последнее время часто сталкивались со слонами, которые по необъяснимой причине ходили по кругу. Это наводит ученых на мысли о неврологическом повреждении патогеном или ядом, что возможно и стало причиной смерти животных.

- Если посмотреть на туши, то можно заметить, что некоторые слоны падали прямо на лицо, умирая в неестественной позе. Это указывают на слишком быструю смерть. Те, кто ходили кругами, очевидно, умирали медленнее. Пока что сложно сказать, что это за токсин, - поделился Найл Макканн.

До сообщений о необычных симптомах умирающих животных ученые рассматривали версию о вине браконьеров или деятельности местных жителей, которые могли убить слонов для шкур и бивней, однако эти версии уже отпали. Специалисты также полагают, что причиной массового вымирания могла стать смертельная болезнь: в Ботсване осенью прошлого года уже была вспышка сибирской язвы, унесшая жизни не только людей, но и животных.

Несмотря на деятельность браконьеров и засуху, численность слонов в Ботсване неуклонно росла до этого момента, ведь власти предпринимали все меры по защите животных. В общей сложности на указанной территории обитает примерно 130 тысяч слонов – то есть треть от их общей численности во всей Африке.

Слонята-сиротки.Браконьеры ежегодно убивают 30 000 слонов ради бивней и костей. Но их жертвами становятся также тысячи слонят, которые, оставшись без мам, погибают. Хотя шанс у них всё же есть… По материалам RTД

ИСТОЧНИК KP.RU

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