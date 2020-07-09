«Как стать президентом в 42 года»: Дмитрий Медведев откровенно ответил на вопросы о работе в правительстве, Путине и своей семье

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ПУТИНЫМ

Этот вопрос я слышу не первый год. И отвечаю на него приблизительно одинаково. У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения. Президент – это первое лицо в стране. Сейчас в силу той должности, которую я занимаю, я являюсь его заместителем, который отвечает за функционирование Совета Безопасности, обеспечение вопросов безопасности. Ровно поэтому мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные. И как председатель крупнейшей партии - «Единой России» я периодически обращаюсь к нему по партийной проблематике. Так что все в порядке. Все хорошо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789499" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Медведев: «С Путиным у нас по-прежнему товарищеские отношения».Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды»

О НЕПОПУЛЯРНОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

Работа председателем правительства - сложная и оперативная. Всегда что-нибудь да происходит. Некоторое время назад, когда я был председателем правительства, - цены на энергоносители, которые вместе с другим сырьем ушли вниз, и санкции, введенные в отношении нашей страны. Это были сложные времена. Мы рассматривали очень разные сценарии, подчас драматические для нашей экономики. Готовили решения, которые клали в стол и потом не доставали, поскольку ситуация развивалась несколько иным путем. Есть очень сложные решения, за которые отвечает правительство. Та же самая пенсионная реформа. Важная тема, весьма непопулярная. Люди не любят таких решений. И до сих пор об этом вспоминают. Я много читаю того, что мне пишут. Да, пишут, была стабильность в экономике, как хорошо было. А с другой стороны, естественно, вспоминают и другие эпизоды, касающиеся пенсионной реформы. Это все были очень непростые решения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789532" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Медведев: «Пенсионную реформу мне припоминают до сих пор».Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды»

О ГОНКЕ ВООРУЖЕНИЙ

В настоящий момент я не чувствую желания США продлевать договор СНВ-3. Мы готовы продлить договор без всяких условий, на определенные сроки, об этом президент говорил. Но нет, они выдвинули целый ряд новых условий, касающихся в том числе присоединения других стран, что делает продление практически нежизнеспособным. Это будет означать только одно: если ядерные потенциалы ничем не ограничиваются (а мы ограничивали их с США еще с брежневских времен), то они начинают наращиваться. И если их наращивают наши друзья из-за океана, естественно, нам придется принимать симметричные или асимметричные решения, направленные на то, чтобы эти потенциалы каким-то образом нейтрализовывать. Я не предсказываю новую гонку вооружений. Но я говорю следующее: если не предпринять усилий для сохранения существующего международного миропорядка в сфере ограничения вооружений, это все может вылиться в том числе и в гонку вооружений.

О ПОЛИТИЧЕСКОМ БУДУЩЕМ ТРАМПА

У Трампа сейчас много проблем, и это сказывается на его рейтинге. Он довольно сильно уступает своему основному сопернику. Хотя он человек креативный, и вполне вероятно, что может произойти такое же чудо, как и четыре года назад. Но пока из-за тяжелой ситуации в экономике, вызванной коронавирусом и столкновениями на расовой почте его шансы выглядят не блестящим образом.

О ПРИВИВКЕ ОТ КОРОНАВИРУСА

Прививки прививкам рознь. Я ездил в несколько стран Африки с государственным визитом. В Африке много разных болезней, и мне тогда сделали всю палитру прививок, потому что они эффективны. Если говорить о некоторых других прививках, то их эффективность разная. Прививки от гриппа иногда помогают, иногда – нет. От одного штамма человек привился, а пришел другой. И вроде как эта прививка не работает. Но если появится (а я в этом уверен) эффективная вакцина от коронавируса, я считаю, что этим необходимо воспользоваться всем. Я, естественно, тоже готов буду сделать такую прививку. Но важно, чтобы вакцинация была массовой и проходила во всех странах.

О СПОРАХ С СОСЕДЯМИ

Мы ни с кем не ссорились. Мы реагировали на недружественные действия. Грузия сама совершила акт агрессии в отношении своих в тот момент еще автономных частей – Южной Осетии и Абхазии, где были наши миротворцы. Нам пришлось в это вмешаться. Это привело к разрыву дипломатических отношений с Грузией. Но не мы, видит бог, все это устроили. Это ответственность тех властей, которые там были.

Об Украине: после того, что там произошло, наши отношения, естественно, изменились. Изменились они и в силу понятных причин после проведения референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Россией. Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны.

Про Беларусь: в целом у нас особые – союзнические отношения. Мы интеграцией занимаемся. Да, этот процесс идет непросто. Да, мы спорим иногда по ценам на газ, нефть, какие-то там обиды возникают. Но это рабочие моменты. Мы с белорусами по сути, один народ. Я надеюсь, что все будет в порядке.

Заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды» Елены Кривякиной и Андрея Горбунова. Фото: Екатерина Штукина

ЛАЙФХАК: КАК СТАНОВЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТАМИ

В любой должности, а тем более в должности президента самое главное – это работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям. Мне кажется, это главное качество для любого человека. Работоспособность и сила воли для того, чтобы достигнуть успехов. И на государственной должности, и в любой другой деятельности. Вот такой лайфхак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789500" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Медведев: «Лайфхак: чтобы стать президентом нужна работоспособность и сила воли».Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды»

О БИЗНЕСЕ СЫНА

Он взрослый человек уже, ему 25 лет исполняется. Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе, в сфере цифровой экономики. Ну, такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодежи. Причем, занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я там у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди. Ну а личные моменты его жизни я бы, конечно, не хотел комментировать. Так что, наверное, я пока на этом точку поставлю.

- У незамужних сотрудниц «КП» есть шанс?

- Не разочаровывайте их...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789531" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Медведев: «Мой сын занимается частными бизнес-проектами».Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды»

О ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ

Я каждый день спортом занимаюсь. Отжимания - не самый трудный вид физических упражнений. Ну, 50 легко отожмусь. Но отжимания надо делать в комплексе с другими упражнениями.

О МУЗЫКЕ

Я всегда слушал разную музыку – и классику, и рок-музыку. Я, конечно, не следил за отменой концертов, не до этого было в последнее время. В последний раз я был на концерте Ричи Блэкмора (один из основателей хард-рок группы Deep Purple) в Петербурге. Давно уже было.

- Какую песню вы хотели бы, чтобы мы поставили в эфир на радио «КП»? У нас в основном русский рок...

- Поставьте, что ли, Би-2 «Полковнику никто не пишет».