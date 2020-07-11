Что на самом деле сгубило туристов на перевале Дятлова: Прямая онлайн-трансляция пресс-конференции

Напомним. Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели нашли на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных отыскали только в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова - неизвестно до сих пор.

Перевал Дятлова: новые сенсационные факты.В субботу, 11 июля, в редакции КП пройдёт пресс-конференция, посвящённая тайне перевала Дятлова. Будут представлены новые уникальные документы и свидетельства! Мы специально заранее не афишируем имя главного спикера, желая сохранить интригу предстоящего мероприятия. Но гарантируем ряд сенсационных заявлений, которые прозвучат впервые за всю многолетнюю историю тайны гибели 9 лыжников на Северном Урале.

С момента загадочной гибели туристов прошел 61 год. За это время пытливые исследователи породили более 70 версий произошедшего, но ни одна из них не объясняет всех нюансов трагедии и достоверно не отвечает на самый главный вопрос – почему туристы под покровом ночи покинули палатку и не вернулись к ней.

- Палатка – это убежище для туриста, его дом в походе, - рассказывал участник поисков группы и друг Игоря Дятлова Петр Бартоломей. – Покидать палатку нельзя было ни при каких обстоятельствах, кроме смертельной опасности.

В 1958 году Петр Бартоломей и Игорь Дятлов попали в жуткий ураган в горах Приполярного Урала и тогда всю группу спасла палатка, накрывшись которой туристы несколько часов пережидали непогоду. Поэтому он смело отметает версии, связанные с сильным ветром и метелью.

За более чем 8 лет расследования этой истории журналисты «Комсомолки» перебрали множество версий, опросили современников дятловцев, нашли немало архивных документов. А в сентябре 2018 года обратились в прокуратуру Свердловской области от имени родственника одного из погибших туристов Семена Золотарева с просьбой разобраться, что же все-таки произошло на Северном Урале зимой 1959 года.

Сегодня в пресс-центре «Комсомольской правды» компетентный эксперт, профессионально занимающийся расследованием гибели туристов, Андрей Курьяков расскажет, что ему удалось выяснить.

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Перевал Дятлова: что случилось на самом деле с группой туристов

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова.

За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели нашли на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова - неизвестно до сих пор (подробности)