Реабилитация Бутаковского залива Химкинского водохранилища после нефтеразлива займет не меньше года

В Бутаковском заливе Химкинского водохранилища завершились основные работы по ликвидации нефтеразлива. На очищение воды ушло практически две недели, так как источник нефтепродуктов не удавалось сразу обнаружить. Корреспондент «КП» выехала на место и узнала, как удалось избежать катастрофической ситуации.

Слив из нескольких источников

Темные пятна на воде еще 25 июня обнаружили местные жители, которые прогуливались по набережной реки Грачевки, впадающей в Бутаковский залив. Стоял тяжелый запах бензина или какого-то другого горючего. На место прибыли специалисты и подтвердили наличие нефтяной пленки на поверхности реки.

- Сразу же были установлены боновые заграждения. Мы думали, что произошел единичный залповый сброс какой-то автоцистерны и планировали за два дня ликвидировать последствия. Однако нефтяная пленка продолжала появляться, - говорит Вахтанг Астахов, руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления (БВУ) Росводресурсов. В итоге было нефтеразлив был локализован на площади 22 900 квадратных метров.

Стало понятно, что нефтепродукты продолжают поступать из какого-то резервуара. Это усугубляло ситуацию. Нефтепродукты вытекали из коллектора ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток». Совместно с природоохранной прокуратурой Московской области начался поиск источника поступлений нефтепродуктов в коллектор. Он был найден и сейчас затампонирован. Из коллектора перестали вытекать масленичные жидкости (из трансформаторов), и специалистам ФГБВУ «Центррегионводхоз» удалось достаточно быстро очистить воду.

- Были установлены дополнительные боновые заграждения на выходе из акватории залива, чтобы предотвратить попадание загрязнений в Химкинское водохранилище. Наблюдали большое количество нефтепродуктов. Акватория была поделена на секторы, чтобы вести точечную работу по локализации нефтяных пятен и обработать воду органическим сорбентом, далее его собирали с поверхности, - говорит Андрей Пятов, заместитель директора, руководитель производственного подразделения ФГБВУ «Центррегионводхоз».

Всего на воду спустили четыре лодки, работало 15 человек. Средний расход сорбента составлял 450 кг в день. За короткое время собрали не только выбросы, но и мусор, который за последние годы скопился на реке и в заливе. Береговая часть акватории была обработана нефтедеструктором, чтобы предотвратить повторное загрязнение в случае повышения уровня водохранилища. К настоящему времени ситуация стабилизирована.

Рыба вернется после реабилитации

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заметил, что удалось предотвратить гораздо большую катастрофу – не допустить распространения нефтепродуктов в самом Химкинском водохранилище. Сейчас визуально вода чистая. Однако это был сильнейший удар по природе – погибли карпы, сазаны, сомы и водоплавающие птицы.

Во время ликвидации последствий, рабочие подняли из воды десятки погибших рыб и птиц. Это произошло в связи с гипоксией (недостатком кислорода) вследствие необезвреженных сточных вод с примесью нефтепродуктов.

- Коллеги из Росрыболовства обнаружили замор рыбы. Речь о крупных сомах, которые в Москве и Московской области являются краснокнижными – ущерб значительный, - рассказал Вахтанг Астахов, руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления (БВУ) Росводресурсов.

Чудом выжили местные черепахи и бобры. Их видели рабочие, когда проплывали на лодках во время ликвидации нефтеразлива. Однако природа будет восстанавливаться еще несколько лет, процессы реабилитации будут проводить и специалисты Росводресурсов и Московской области. Предстоит несколько этапов, которые могут занять около года. После масштабных очистных работ экологическая обстановка нормализуется и даже вернется рыба.

- Первый этап – устранение всех веществ, которые оказывают негативное воздействие на водный объект. После этого мы сделаем проектирование работ по восстановлению свойств воды. Мы засыпали сорбент, который ушел на дно. Он удерживает нефтепродукты. Наша задача – собрать этот сорбент, - говорит Вахтанг Астахов, руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления (БВУ) Росводресурсов.

В настоящее время в двух точках акватории залива (вход и выход) проводится ежедневный сбор проб для определения концентрации нефтепродуктов в воде. Работы проводятся силами специалистов подведомственного Росводресурсам ФГБВУ «Центррегионводхоз».