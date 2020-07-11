«Под критерии Голиковой подходят и Турция, и Европа» - эксперт оценил список стран, с которыми Россия планирует возобновить авиасообщение

Со следующей недели Россия может приступить к постепенному восстановлению международного авиасообщения. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, начать открывать воздушные границы предлагается с 15 июля. Ключевым при этом будет «принцип взаимности», заявила Голикова.

По словам вице-премьера, разрешать перелеты в ту или иную страну и обратно планируется, если соблюдаются три условия эпидемиологической безопасности. А именно:

- число зараженных коронавирусом в зарубежном государстве должно быть не больше 40 на 100 тысяч жителей (или 400 на 1 млн), учитывая ежедневный прирост в течение последних 14 дней,

- среднесуточный прирост заболеваемости не выше 1%,

- коэффициент распространения инфекции не больше единицы (речь идет о количестве людей, которых заражает один больной COVID).

Чуть ранее Роспотребнадзор составил список конкретных стран, куда, по мнению специалистов ведомства, стоит разрешить перелеты. В перечне 13 государств: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

«ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ДОСТОВЕРНОСТЬ СТАТИСТИКИ»

- В международных источниках мы можем найти данные о количестве случаев COVID-19 на 1 млн человек в различных странах, это традиционный статистический стандарт, - пояснил «КП» профессор Школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - При этом, чтобы говорить о реальной эпидемиологической опасности или безопасности, важно учитывать особенности формирования статистики в том или ином государстве. Другими словами, важно понимать, насколько можно доверять таким цифрам.

Если исходить из критерия не более 400 случаев коронавируса на 1 млн человек (то же самое, что 40 на 100 тысяч населения по словам Голиковой), то этому признаку соответствуют на сегодня практически все страны Европы. Турция тоже вписывается в такие рамки. Как и все страны Юго-Восточной Азии, упомянутые в перечне Роспотребнадзора. А еще невысоки цифры заболеваемости в Африке…

- На самом деле у бедных стран, в первую очередь африканских, просто нет денег на тестирование COVID-19, - поясняет Артем Гиль. - В действительности по данным международных медицинских организаций там сейчас вовсю бушует эпидемия коронавирусной инфекции.

Также сомнительна скромная статистика Монголии, отмечает эксперт. «Я бы сказал, что статистика там ненадежная, случаи докладываются неравномерно, всплесками, мало проведенных на душу населения тестов», - говорит профессор Гиль. Во Вьетнаме также нет статистики по новым случаям за последние дни, данные присылаются крайне неравномерно, низкое число проведенных тестов. «В Китае за вчерашний день сообщается о 4 новых случаях на почти 1,5 миллиарда, что просто нереально, какие бы строгие карантинные ограничения не были предприняты и ранее и в настоящее время, статистика крайне ненадежная», - считает специалист.

В целом, по мнению эксперта, азиатские страны, такие как Китай, Монголия, Шри-Ланка и Вьетнам, не следовало бы рассматривать для первоочередного открытия авиасообщения. Поскольку недостаточно надежной эпидемиологической информации, на основе которой можно было бы принимать такие ответственные и взвешенные решения.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Откроется ли для нас Европа?

Судя по заявлению Татьяны Голиковой, мы готовы открыть воздушные границы с большинством европейских стран — они подходят под цифры, озвученные вице-премьером. А впустят ли нас сами европейцы?

- На решение этого вопроса повлияют как минимум два весомых фактора, - считает профессор Артем Гиль. - С одной стороны, уже было заявлено, что российские показатели заболеваемости в Евросоюзе считают высокими. Поэтому о возобновлении авиасообщения с РФ речи пока не идет. С другой же стороны, у авиакомпаний, заинтересованных в восстановлении международных перелетов, есть лобби в высших органах власти ЕС. Если влияние авиаперевозчиков пересилит, то воздушные границы могут открыть.

Что касается Турции, то она, скорее всего, начнет принимать россиян. Потому что львиную долю бюджета страны дает туристическая отрасль, а наши туристы — чемпионы по тратам на отдых.

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