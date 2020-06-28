Граница на замке: страны, где пока точно не ждут российских туристов

Определенность удобнее гаданий на кофейной гуще и рисования планов на пляжном песке. А в международном туризме ее сейчас, увы, очень мало.

Да, ограничения на путешествия потихоньку снимают. Еще недавно Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) с грустью констатировала, что полный запрет или жесткие ограничения для поездок ввели абсолютно все страны мира. Сейчас статистика другая: 48 государств уже рады гостям из-за рубежа. Но большинство курортов по-прежнему закрыты. Да и те, что открываются, делают это скорее через форточку, чем широко распахнув двери. И тщательно выбирают, кого пускать, а кого нет.

“КП” составила список популярных у российских туристов стран, куда пока точно не стоит планировать поездки. Потому как власти этих стран честно и четко сказали: извините, границы закрыты. Либо для всех иностранцев, либо именно для россиян.

Впрочем, нам и нам и лететь-то пока не на чем. Международное авиасообщение Россия еще не возобновила. Есть шанс, что это случится в июле.

ИЗРАИЛЬ

Правительство Израиля продлило запрет на въезд иностранных граждан на Святую Землю до 1 августа 2020 года. Из всех стран мира, из России в том числе.

- Мы очень внимательно относимся к вопросу безопасности и здоровья туристов. Надеемся, что благодаря продленным ограничениям ситуация улучшится, - прокомментировал “КП” Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ.

ГРУЗИЯ

В Грузии мечтали о начале туристического сезона с 1 июля. Но нет – Агентство гражданской авиации Грузии в итоге продлило запрет на международные авиарейсы до 31 июля. Опять же это касается всех стран, о каком-то особом отношении к России речи нет. "Решение о возобновлении регулярного воздушного движения будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в Грузии и в мире",- уточняют грузинские чиновники.

Лететь на курорты нам пока не на чем, но жизнь там уже кипит.Фото: REUTERS

ТУНИС

Средиземноморская страна открыла границы для иностранных туристов 27 июня. Но не для всех. Россиянам отдых африканских пляжах по-прежнему не доступен – нас внесли в “красный” список вместе с США, Великобританией и многими странами Латинской Америки. Для стран из «красного» списка въезд запрещен.

КУБА

Остров Свободы открывает первые курорты для иностранных путешественников уже 1 июля – это пляжи Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария. Популярнейший курорт Варадеро и столица Гавана пока под запретом. А россиян на карибском острове ждут и вовсе не раньше осени.

- Россия пока занимает 3 место в мире по числу зараженных среди стран мира. Мы видим, что количество заболевших начало уменьшаться. И все же, я думаю, границу не откроют, пока их число не снизится до минимума. Массовый турпоток, скорее всего, возобновится к концу года, может быть чуть раньше, в октябре-ноябре, - не порадовал директор российского представительства Министерства туризма Кубы Хуан Карлос Эскалона, выступая на онлайн-выставке Online Travel Mart-2020: Restart.

НОРВЕГИЯ

Норвежцы подошли к вопросу с нордической взвешенностью, и еще в мае составили расписание открытия границ. Конечно, за обстановкой следят, обновления публикуются каждые две недели. Директор по развитию туризма в Совете по туризму при Посольстве Норвегии в РФ Ольга Филиппенко советует думать в лучшем слуае про осень или зиму в стране викингов. Потому как решение об открытии границ с Россией будет принято не раньше 20 августа (и то не факт, что положительное). Пока же въезд разрешен лишь жителям соседних северных стран, с 15 июля, возможно, добавят еще несколько европейских государств.

- Фьорды можно увидеь и осенью, и зимой, - настраивает на оптимистичный лад Ольга Филиппенко во время онлайн-встречи, организованной Ассоциацией туроператоров России. - Рыбалка - круглый год. Горнолыжный сезон начинанается в конце ноября – начале декабря. А лето будет и в 2021 году. Очень ждем туристов, но здоровье своих граждан Норвегия ставит на первое место.

Скорее всего, к «запретному» списку совсем скоро добавятся и все страны Евросоюза — включая любимые нашими отпускниками Грецию, Испанию, Италию. ЕС планирует открыть внешние границы с 1 июля. В России нет в предварительном списке стран, гражданам которых разрешат путешествия по Старому Свету. Но официально решение еще не принято.

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