Владимир Путин: Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва

Воскресная программа «Москва. Кремль. Путин», судя по всему, будет посвящена международной политике, роли России на международной экономической арене.

Об этом можно судить по анонсу, который появился на телеэкранах.

Тема - очень острая.

- Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, -сказал Путин.

В то же время - довольно ярко и образно - он объяснил нашу государственную логику.

- Я не считаю, - сказал Путин, - что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть, как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают и ей размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями.

Таким образом, президент объяснил, почему Россия считает нужным вести (и проводит на практике) уважительную по отношению к зарубежным партнерам внешнюю политику.

И это - в нынешнюю, такую непростую и неспокойную эпоху, когда язык международного общения не всегда остается, (мягко говоря), в «нормативных рамках».