2020-07-11T02:02:58+03:00
Политика

Владимир Путин: Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» президент рассказал, как Россия должна строить диалог с другими странами
Александр ГАМОВ@gamov1
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: ТАСС
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Воскресная программа «Москва. Кремль. Путин», судя по всему, будет посвящена международной политике, роли России на международной экономической арене.

Об этом можно судить по анонсу, который появился на телеэкранах.

Тема - очень острая.

- Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, -сказал Путин.

В то же время - довольно ярко и образно - он объяснил нашу государственную логику.

- Я не считаю, - сказал Путин, - что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть, как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают и ей размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями.

Таким образом, президент объяснил, почему Россия считает нужным вести (и проводит на практике) уважительную по отношению к зарубежным партнерам внешнюю политику.

И это - в нынешнюю, такую непростую и неспокойную эпоху, когда язык международного общения не всегда остается, (мягко говоря), в «нормативных рамках».

ИСТОЧНИК KP.RU

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