Владимир Путин - об ошибках прошлого: «Мина замедленного действия» была заложена еще при образовании СССР

В новом телевизионном интервью (его запись показал ТК «Россия -1») глава государства Владимир Путин, прежде всего, подвёл символическую черту под всей политической кампанией, которая стартовала ещё в начале 2020-го и была связана с совершенствованием Основного Закона страны.

Поправки в Конституцию, считает президент, укрепят государственность страны и создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед. Это и стало главным тезисом.

А самым актуальным ответом стало следующее высказывание Путина. (Хотя, сразу замечу, об этом он уже говорил, просто на этот раз формулировка выглядит более отточенной. Выходит, президент нередко возвращается к этим страницам отечественной истории...)

Итак - отвечая на вопрос журналиста - повторения каких ошибок прошлого он хотел бы избежать - Путин ещё раз напомнил про "мину замедленного действия". Она, эта мина, на взгляд Путина, была заложена "еще в 1922-м при образовании СССР». А затем - «в последующих Конституциях». (Кстати, упоминание Основного Закона и делает этот тезис особенно актуальным в наши дни.)

Следим дальше за мыслью главы нашего государства.

После революции 1917 года в России шла дискуссия, "как восстанавливают государственность", и в Союзном договоре 1922 года "был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства".

«Ленин носился с этой идеей, - напомнил также Путин, - еще с 1908-го - 1909 годов...» Исходило это все «из идеи о праве нации на самоопределение». И затем «трансформировалось в государственное строительство таким образом», что - при создании единого государства, Советского Союза, ну, по сути-то шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах», - вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее".

Это - Ленин. Сталин же - и Путин сделал на этом акцент - «придерживался другой точки зрения.

Сталин "говорил о необходимости автономизации национальных объединений, (делал упор) на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии".

При этом «никакого выхода из состава Советского Союза не предусматривалось. Ну, в конечном итоге, - пояснил Путин, - была реализована ленинская идея и право выхода из Советского Союза было зафиксировано в союзном договоре 1922 года».

Потом же эти положения - и на это обратил внимание Президент России - «начали кочевать из Конституции в Конституцию советского периода, но не было сказано другого, не было прописано процедуры выхода из состава Союза".

(Замечу от себя - речь идёт и о Сталинской Конституции 1936-го, и о Брежневской - 1977-го.)

В результате республика, вошедшая в состав СССР, получала "в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий".

А вот - и главный фрагмент (может быть, даже заряд?) той самой мины, о которой Путин сказал в самом начале.

В Конституции было прописано право выхода, но не была прописана процедура. В результате республика могла выйти из состава Союза не "с чем пришла", а "утащив" с собой "подарки от русского народа". "Ведь ничего этого, - повторил и даже подчеркнул президент не было прописано".

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

1. Компартия также не выполнила обещания "Землю – крестьянам, фабрики – рабочим". По окончании Первой мировой войны землю и фабрики национализировали. "На самом деле рабочим эти фабрики не достались, земля не досталась".

2. «Дальше еще тезис был вообще замечательный, чтобы на свою сторону привлечь армию. "Ни войны, ни мира". Это Троцкий придумал. "А армию демобилизуем". Но армия не нужна была, потому что они сами ее разложили к этому моменту, фронт разложили. Армия представляла даже внутриполитическую угрозу... Но "Ни войны, ни мира" - это очень странный тезис". И "от этого тоже быстро отказались", и стали "с помощью кнута и пряника" создавать рабоче-крестьянскую Красную армию, и "преуспели так неплохо".

3. В Конституции 1977 года "было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть». Компартия стала стержнем государственной системы и связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны. И когда партия "сама по себе, без всяких внешних ударов, начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна". «Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих Конституциях 24-го, 36-го, 77-го года. Подобных вещей мы должны избежать".

КСТАТИ

Кто автор поправок о нерушимости границ и территориальной целостности страны?

Ещё один очень важный тезис интервью Путина, касающийся уже новых поправок.

«Следующий момент - связанный с нерушимостью наших границ и нашей территории, с невозможностью отторжения наших территорий. Не было ничего подобного (в Конституции. -А.Г.), а это должно быть. Это не я придумал, кстати говоря, это в ходе работы над поправками, их, между прочим, было почти 900 представлено, уже где-то тысяча была всяких вариантов. Вот это сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы".

Глава государства также отметил, что в Конституции есть "и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом". «С тем, что во многих странах без стеснения уже давно сделано, скажем, решения судебных международных инстанций зарубежных не могут противоречить Конституции Российской Федерации".

* * *

...Теперь окончательно стало понятным, почему Путин не стал распускать Рабочую группу по внесению поправок в Конституцию. Ее решено преобразовать в группу, которая займётся мониторингом реализации новых конституционных положений - как в центре, так и на местах.

Сколько месяцев, а, может, и лет будет «мониторить» эта группа? Трудно даже предположить... Потому что предстоит разработать и принять порядка 100 законов только федерального (конституционного) уровня. А такого не было при принятии ни одно Основного Закона нашей страны - и в эпоху СССР, и уже в новой России.

Да, наверное, и в мировой практике тоже...

Путин: Поправки в Конституцию укрепят государственность страны и создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед.Поправки в Конституцию укрепят государственность страны и создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

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