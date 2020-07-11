2020-07-11T02:38:35+03:00
Звезды

Увлекшись фотосессией с любовницей, Прилучный потерял свою собаку

Пса артист нашёл только благодаря своей жене
Игорь ПОЛЯКОВ
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Пса артист нашёл только благодаря своей женеПса артист нашёл только благодаря своей женеФото: Борис КУДРЯВОВ
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Уже неделю как звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный отчалил в Крым со своими детьми и любовницей, звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

Это было весьма неожиданно, поскольку развод Павла и его жены актрисы Агаты Муцениеце вступит в законную силу лишь 15 июля.

А тут вдруг всплывают в Телеграм-каналах якобы папарацционные фото Прилучного с детьми и Карпович.

В соцсетях появились фото Прилучного и Карпович из Крыма

В соцсетях появились фото Прилучного и Карпович из Крыма

Коллеги Мирославы предположили, что эти снимки появились в соцсетях с подачи ее окружения, поскольку Карпович по сути актриса одной роли, попасть в светскую хронику, как спутница популярного актёра, для неё предел мечтаний.

Подписчики тут же осудили Карпович, мол, Прилучный и Муцениеце ещё могли бы помириться, двоих детей все-таки воспитывают, а Мира влезла в чужую семью и пиарит свою интрижку с Павлом, не оставив ему шанса на примирение с женой.

Не понравилось фанам Прилучного и то, что артист позвал Карпович в отпуск со своими детьми.

Друзья актёра, кстати, рассказали «КП», что Агата не знала, что вместе с Павлом и детьми в Крым отправится какая-то женщина. Вполне возможно, что артистка ещё бы триста раз подумала, стоит ли отпускать маленьких детей с отцом и с незнакомой им тетей.

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Друзья, почитайте внимательно!!!!! Вокруг нашей истории сейчас много мифов, догадок, версий, адвокатов! Не слушайте никого, кроме, нас и наших официальных представителей! Это - @pravobloger и @mariam_bibi_ Все остальное - ложная информация! Спасибо за понимание!
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В Сети следом появились свежие кадры, которые тоже уж очень похожи на постановочные. Вот Прилучный идёт с любовницей по отелю, вот Карпович носит детей артиста на руках, пытаясь найти с ними общий язык.

Как стало известно «КП», увлёкшись фотосессией с любовницей, Прилучный потерял своего пса Тора. Собаку впоследствии случайно нашла мама продюсера телеканала ТНТ Леры Еркиной Елена.

- Гуляли вечером по пляжу и увидели собаку, которая там одиноко бродила, - рассказывает «КП» Елена Еркина. - Нам потом сказали, мол, пёс целый день бегает тут, ищет хозяев. Потом мы услышали, что Прилучный потерял собаку на море и объявил за ее находку 50 тысяч рублей.

Женщина через общих знакомых нашла телефон Агаты Муцениеце и попросила передать Павлу местонахождение собаки. Но по ее словам, Агата смогла дозвониться Прилучному лишь через полтора часа...

Благодаря участию Агаты, пса в целости и сохранности привели к Павлу.

Сергей Ланг. Фото: Личный архив

Сергей Ланг.Фото: Личный архив

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Для детей это стрессовый отдых»

- На мой взгляд, рановато все-таки таких маленьких детей тащить на отдых с новой пассией, если развод только недавно оформлен,-высказался в беседе kp.ru психолог Сергей Ланг.-Карпович, конечно, выбрала хитрую тактику-подружиться с детьми своего любовника. Есть такое выражение: хочешь подойти к корове, подружись с телёнком. Видно, что актриса пытается войти в доверие к этим крохам, но детей очень сложно к себе расположить -они либо тянутся, либо нет. Может, я ошибаюсь, но слишком наигранно все выглядит...Да, она может «подкупать» внимание игрушками и сладостями, но все равно на подсознательном уровне такому малышу сложно принять женщину, которая разрушила брак его родителей. Для детской психики это сильнейший стресс. Дети на фото зажаты, актриса несёт их на руках, но они, как мы видим, почему -то не обнимают ее...На месте Павла я бы проявил терпение и не настаивал на таком скором сближении детей и его подруги. А если уж он хочет проводить отпуск совместно с детьми, то это надо делать постепенно, потихоньку приучая детей к новому человеку в их жизни, а не так вот, ставя их перед фактом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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