2020-07-11T10:38:11+03:00
Звезды

Анна Седокова впервые за полгода увидела дочь

Моника Чернявская живет в Америке, певица смогла прилететь на день рождения ребенка
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма крутит любовь с Седоковой уже год28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма крутит любовь с Седоковой уже годФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Певица Анна Седокова с гражданским мужем и сыном прилетела в отпуск в США не случайно. В Америке живет ее младшая дочь – по решению суда место жительство девочки определено с отцом. Седокова из-за пандемии, ограничения полетов смогла увидеть дочь впервые, спустя почти полгода разлуки. В конце июля Монике Чернявской исполнится девять лет, и Анна всегда стремится проводить день рождения с ребенком.

Моника (или как ласково называет ее Анна - Мо) родилась во втором браке Анны с бизнесменом Максимом Чернявским, который проживает в Америке. Максим через суд добивался того, чтобы их общий с Седоковой ребенок жил с ним. Девочка посещает школу в Лос-Анджелесе, а Анна периодически прилетает в США, чтобы встречаться с Моникой.

До пандемии Анна со старшей дочкой Алиной, сыном Гектором и Моникой отдыхали на курортах. Певица постоянно общается с Мо по видеосвязи. Все вопросы по воспитанию ребенка родители по решению суда решают сообща. Борьба за дочь была долгой – Седокова потратила миллионы на американских адвокатов (за час работы певица платила $700). Чернявский из-за прежних обид хотел лишить экс-жену родительских прав, доказывая в суде: мол, из-за звездного образа жизни она не может быть хорошей матерью. В итоге, по решению суда, Моника живет и учится в США, а летом ребенок проводит три недели с папой, а остальное время с мамой. Привозить ее в Россию Седокова не может. Сейчас у Седоковой и Чернявского хорошие отношения. У Максима новая семья – жена, дочь.

Анна Седокова с гражданским мужем Янисом Тиммой носит в Америке вот такие маски Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анна Седокова с гражданским мужем Янисом Тиммой носит в Америке вот такие маскиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Седокова отдыхает в Майами с Моникой, сыном Гектором и Янисом Тиммой. 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма крутит любовь с Седоковой уже год. В Москве они живут вместе – у Яниса через год истекает контракт с баскетбольным клубом «Химки», куда дальше его «забросит» контракт пока неизвестно. Седокова отлично проводит время, и делится наблюдениями: «В Америке все ходят в масках, это удивительно – ведь у нас никто! Маски даже на совсем маленьких детях». Анна рассказывает, что столики на летних верандах, лежаки на пляже стоят на расстоянии двух метров друг от друга. А на веранде даже до столика не разрешат дойти без маски. Кстати, Анне Седоковой запрещено размещать фото и видео Моники в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ради двух ипотек Анна Седокова продала бриллиантовые кресты и рыдала в туалете

Певица разоткровенничалась с поклонниками (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вырвали из контекста: «КП» публикует аудиозапись разговора с Владимиром Маркони по поводу развода Харламова и Асмус
Ведущий шоу Comment Out сначала прославился, потом попал впросак, а потом нелепо попытался выкрутиться, переложив вину на журналиста «Комсомолки» — нехорошо, комик!
Новости 24
Для меня эта тайна раскрыта: Эксперт рассказал о проверке по гибели туристов на перевале Дятлова
В шествии «Свободу Фургалу» в Хабаровске приняли участие до 20 тысяч человек
Трамп рассказал об «очень хороших отношениях» с Путиным
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения коронавирусом
Новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса, назвали эксперты
Трамп подтвердил планы перебросить часть войск США из Германии в Польшу
Просроченные водительские права можно обменять до конца года
В России выявили 6 611 новых случаев заражения коронавирусом
«Это тысячи, возможно, десятки тысяч людей»: Владимир Ворсобин показал, как проходит митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Анита Цой вылечилась от коронавируса
Россияне стали массово скупать авиабилеты по трем маршрутам
Ракетные крейсеры Северного флота нанесли удар по «врагу» в Баренцевом море
Илон Маск пообщался с семьей Сергея Королева
«Город весь гудит»: Опубликовано видео несанкционированного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске
Центр Хабаровска полностью парализован из-за митинга в поддержку арестованного Сергея Фургала
Эксперты оценили слухи о деноминации рубля
США установили очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом
Последние новости на утро 11 июля 2020: В России предложили провести деноминацию рубля
ЧП в Нижнем Новгороде: в жилом доме взорвался газ, пострадали три человека
«Стоун теперь свободный человек!»: Трамп смягчил наказание своему бывшему советнику
МИД России: Выход США из ВОЗ отражает пренебрежение Штатов к приоритетам других стран
Присяжные в США признали россиянина Никулина виновным по всем пунктам
Вторая волна коронавируса в мире: за сутки выявлено рекордное число заразившихся
Депутат Рады напомнил Зеленскому его обещание отдать госдачи детям