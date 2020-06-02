Ради двух ипотек Анна Седокова продала бриллиантовые кресты и рыдала в туалете

Анна Седокова поделилась с поклонниками радостной новостью. Певица купила в ипотеку вторую квартиру. Первую она приобрела в центре Москвы в декабре 2018 года. И вот спустя два года стала счастливой владелицей новой жилплощади. Многодетная мама не скрывает - ради своей цели она пошла на многое. В том числе продала бриллиантовые кресты.

"Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает еще одну квартиру. Теперь я ищу своих людей в ремонте", - объявила Анна Седокова в блоге.

annasedokova Ипотека зло или добро?

По ее словам, она собой невероятно гордится. Исполнительница давно хотела приобрести еще одну квартиру, и вот, наконец, ее мечта осуществилась. Певица планирует обустроить новые квадратные метры в стиле неоклассики с добавлением золота и темного дерева.

Кроме того, многодетная мама поделилась своей историей успеха. "Мама говорила, что у меня ничего нет. Я всегда тратила больше, чем зарабатывала и для меня было важным приземлиться. Я собирала по крупицам деньги на первый взнос. Было все: и продажа крестов Graff, и слезы в туалете. Но я все сделала. Купила квартиру в отличном месте и мне дали ипотеку на 20 лет", - поведала Анна.

annasedokova Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает еще одну квартиру

Сейчас Седокова научилась экономит. "Я начала считать. Перечитала контракт с банком и узнала, могу ли я погасить ипотеку досрочно и что мне за это будет. Начала гасить не сумму платежа, а срок договора. 20% с каждого заработка кидаю на досрочное погашение. Все, что я сэкономила, туда же... Мои цели - закрыть все ипотеки за два года вместо 20", - говорит Седокова.

Конечно, все ее старания ради детей. У Анны Седоковой подрастают трое наследников от предыдущих отношений. Дочка Алина родилась в браке певицы с Валентином Белькевичем. Футболист умер в 2014 году. Потом у артистки появилась Моника. Ее отцом является Максим Чернявский. Экс-супруг отсудил дочку. Моника живет в США. Суд постановил, что Анна может навещать ребенка и брать с собой на отдых. Затем у Анны случился мимолетный роман с бизнесменом Артемом Комаровым, от которого она родила сына Гектора.