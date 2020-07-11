Главный вопрос перевала Дятлова: Установлено, как располагались палатки погибших туристов

Эксперт-юрист Андрей Курьяков в ходе пресс-конференции в редакции "Комосомольской правды" заявил что перед экспертами, проводящими проверку по делу о гибели группы Дятлова, стояло два ключевых вопроса. Первым стал вопрос о том, какая погода была на месте трагедии, случившейся первого - второго февраля 1959 года, поскольку эти места не имеют метеопокрытия, и это стало сложнейшей задачей. Вторым вопросом оказалось определение местонахождение палатки.

Андрей Курьяков также показал на пресс-конференции, как были расположены палатки девяти туристов группы Дятлова, погибших в 1959 году на безымянном перевале по невыясненным до сих пор обстоятельствам.

Экспертизу провела группа из 12 прокуроров по инициативе журналиста "Комсомольской правды" Натальи Варсеговой. Проект, посвящённый трагедии перевала Дятлова, опубликован на сайте KP.ru.

Сайт KP.ru также сообщал, что ради раскрытия тайны гибели туристической группы прокуроры создали 3D-модель изображения места трагедии.