Перевал Дятлова предложили признать опасным для туристов местом
Склон, на котором погибли девять участников туристической группы Дятлова в 1959 году, лавиноопасен, поэтому после окончания расследования было подготовлено два постановления с предложением региональным властям принять меры для безопасности, рассказал на пресс-конференции в редакции "Комсомольской правды" эксперт-юрист Андрей Курьяков.
Прямую онлайн-трансляцию ведёт сайт KP.ru. Также на сайте опубликован проект, посвящённый гибели группы Дятлова.С
Сайт KP.ru опубликовал сегодня, 11 июля, итоги расследования причины таинственной гибели группы Дятлова. В результате прокурорской проверки, которую инициировала журналист "Комсомольской правды" Наталья Варсегова, туристы погибли из-за схода снежной лавины. На это указывают в том числе тяжёлые травмы на телах погибших.
Все версии гибели группы Дятлова опубликованы на сайте KP.ru.
Перевал Дятлова: туристов погубила лавина.Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала лавина. Это вывод по итогам прокурорской проверки.
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Итоги расследования: Причина таинственной гибели группы Дятлова - лавина
Завершена прокурорская проверка, которую инициировала "Комсомольская правда" (подробности)
Перевал Дятлова: спецпроект "Комсомольской правды"
Маршрут, версии, следствие (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU