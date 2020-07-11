2020-07-11T13:42:26+03:00
Общество

Перевал Дятлова предложили признать опасным для туристов местом

Предложение выдвинуто после расследования дела о погибшей в 1959 году туристической группы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Прямую онлайн-трансляцию ведёт сайт KP.ruПрямую онлайн-трансляцию ведёт сайт KP.ruФото: Михаил ФРОЛОВ
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Склон, на котором погибли девять участников туристической группы Дятлова в 1959 году, лавиноопасен, поэтому после окончания расследования было подготовлено два постановления с предложением региональным властям принять меры для безопасности, рассказал на пресс-конференции в редакции "Комсомольской правды" эксперт-юрист Андрей Курьяков.

Прямую онлайн-трансляцию ведёт сайт KP.ru. Также на сайте опубликован проект, посвящённый гибели группы Дятлова.С

Сайт KP.ru опубликовал сегодня, 11 июля, итоги расследования причины таинственной гибели группы Дятлова. В результате прокурорской проверки, которую инициировала журналист "Комсомольской правды" Наталья Варсегова, туристы погибли из-за схода снежной лавины. На это указывают в том числе тяжёлые травмы на телах погибших.

Все версии гибели группы Дятлова опубликованы на сайте KP.ru.

Перевал Дятлова: туристов погубила лавина.Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала лавина. Это вывод по итогам прокурорской проверки.

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Маршрут, версии, следствие (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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