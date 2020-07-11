2020-07-11T15:29:17+03:00
Звезды

Самый грязный развод Голливуда: Джонни Депп просил жену порезать его ради удовольствия

Знаменитые супруги продолжают разоблачать интимные секреты друг друга
Елена ПЕТРОВА
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В Лондоне рассматривают иск Деппа к британскому таблоиду SunВ Лондоне рассматривают иск Деппа к британскому таблоиду SunФото: REUTERS
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Даже спустя четыре года после развода самого знаменитого голливудского "пирата" с актрисой Эмбер Херд экс-супруги продолжают выяснять отношения. В Лондоне рассматривают иск Деппа к британскому таблоиду Sun, который в публикации 2018 года утверждал, что Джонни регулярно поколачивал свою молодую жену. И на суде, где красавица Эмбер выступает соответчиком, то и дело всплывают самые грязные подробности звездного брака.

Так, на прошлом заседании стало известно, что актриса или кто-то из ее друзей испражнился в супружеской постели, после чего Депп стал звать Эмбер Херд обидным прозвищем "Эмбер Срет". После таких откровений звезда нанесла ответный удар.

Hа прошлом заседании стало известно, что актриса или кто-то из ее друзей испражнился в супружеской постели Фото: REUTERS

Hа прошлом заседании стало известно, что актриса или кто-то из ее друзей испражнился в супружеской постелиФото: REUTERS

Так, на очередном заседании красавица-блондинка предоставила суду аудиозапись, на которой Депп просит ее нанести ему увечья. Актер подтвердил, что это действительно его голос. Приводим расшифровку этого разговора без купюр.

- Ты хочешь увидеть что-то *** (здесь нецензурное выражение. - Ред.)? Ты хочешь... ножом? - спрашивает Депп жену.

- Нет, пожалуйста. Нет, не делай этого, - просит она.

- Порежь меня.

- Пожалуйста, не надо. Не режь себя. Ты не должен этого делать.

- Я должен делать, что хочу.

- Я знаю. Я знаю, это причиняет боль. Я чувствую тоже самое.

- Порежь меня. Мне нужна твоя отметина.

- Тебе больно!

Напомним, актеры поженились в 2015 году, когда ей было 29 лет, ему - 52. А уже через год Херд подала на развод. Актриса уверяла, что муж постоянно злоупотреблял алкоголем и наркотиками, а в угаре вел себя неадекватно и распускал руки. В ответ оскорбленный и оставшийся без работы из-за скандала Джонни Депп подал сразу два иска: к прессе и бывшей жене. От женщины, которую когда-то любил, "пират" требует 50 миллионов долларов за клевету.

Aктеры поженились в 2015 году, когда ей было 29 лет, ему - 52. А уже через год Херд подала на развод Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Aктеры поженились в 2015 году, когда ей было 29 лет, ему - 52. А уже через год Херд подала на разводФото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом Джонни настаивает, что никогда даже пальцем не тронул супругу. Наоборот, мол, это Эмбер кидалась не него с кулаками, а однажды даже отрезала мужу кончик носа, ударив по лицу осколком водочной бутылки. Да и вообще, молодая актриса якобы вышла замуж за звезду саги "Пираты Карибского моря" исключительно по расчету. Любовью со стороны жены в этом союзе даже не пахло: Херд постоянно унижала мужа, обзывая его "толстым стариком".

- Эмбер - самовлюбленная социопатка, - публично заявил актер. - Теперь я убежден, что она пришла в мою жизнь, чтобы забрать и уничтожить все, что у меня есть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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