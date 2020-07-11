Трамп признал, что одобрил хакерскую атаку против российской фирмы

В интервью для американского журналиста Марка Тиссена лидер США Дональд Трамп подтвердил, что в 2018 году санкционировал кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований». Так называется фирма из Санкт-Петербурга, которую обвиняли в создании «фабрики троллей» (подразделения для информационных спецопераций в интернете). Ряд сотрудников этого агентства даже были включены в санкционные списки США.

Правда, как и во всём рассказе о «русских хакерах» и «взломе выборов», в деле этой петербургской фирмы куда больше труднопроверяемых утверждений, чем бесспорных фактов. Хакерская атака против неё два года назад, которую за океаном преподносили как «ответный удар», действительно имела место. Однако, по утверждениям «Агентства интернет-исследований», этот кибернаскок был скорее громкой пиар-акцией и не принёс ощутимого урона.

Сам Трамп какими-либо подробностями той атаки не поделился. За исключением того, что вновь уколол предыдущего президента Обаму. Который, мол, никак не отвечал на русские киберугрозы — зато он, Трамп, ответил. Отчасти это правда: сами Штаты укрепляют свои «хакерские войска». При нынешней администрации, летом 2017 года, Киберкомандование США было повышено в статусе почти до полноценного рода войск (с соответствующим расширением полномочий и ресурсов).

Один из бывших руководителей Агентства в беседе с «КП» от комментария воздержался.