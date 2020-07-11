2020-07-11T21:09:50+03:00
Спорт

Бой Петр Ян – Жозе Альдо 12 июля 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC 251

UFC. Бой за титул в легчайшем весе UFC, Петр Ян – Жозе Альдо 12 июля 2020. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 12 июля 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Петр Ян.Петр Ян.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Поединка россиянина Петра Яна жду все. Еще бы, ведь в России может появиться второй после Хабиба Нурмагомедова чемпион в UFC. Ян "вышел" на этот поединок после того, как мексиканец Сехудо месяц назад завершил свою карьеру и отказался от титула. UFC тогда анонсировало бой между Альдо и Яном за звание чемпиона в легчайшем весе. "КП" рассказывает о главных моментах боя Петр Ян – Жозе Альдо 12 июля 2020.

Когда пройдет бой Петр Ян – Жозе Альдо 12 июля 2020

Бой Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи состоится 12 июля 2020 года. Начало основного карта боев - после 5:00 по московскому времени.

Время начала боя Петр Ян – Жозе Альдо 12 июля 2020

Бой между Петром Яном и Жозе Альдо ожидается примерно после 06-00 по московскому времени вечером 12 июля 2020 по московскому времени в Абу-Даби.

Счет боев Петра Яна и Жозе Альдо

Жозе Альдо в смешанных единоборствах провел 34 боя, одержал 28 побед. Из них 17 нокаутом, 1 - сдачей, 10 - решением судей. В пассиве у бразильца 6 поражений, 3 нокаутом, 1 - сдачей, 2 - решением. Статистика Петра Яна чуть скромнее - у него 15 боев, 14 побед. Из них 6 нокаутом, 1 - сдачей, 7 - решением судей. И лишь один раз Петр Ян проиграл решением судей.

Прогноз на бой Петр Ян – Жозе Альдо 12 июля 2020

Петр Ян должен добыть победу.

Место боя Петр Ян – Жозе Альдо 12 июля 2020

Бой Петр Ян – Жозе Альдо 12 июля 2020 пройдет в рамках большого турнира UFC 251 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Прямая онлайн-трансляция боя Петр Ян – Жозе Альдо 12 июля 2020

Проследить за ходом боя Петр Ян – Жозе Альдо можно будет в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 05:00 по московскому времени 12 июля 2020 года.

UFC 251. Прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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