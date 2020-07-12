Русский боец Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, нокаутировав бразильца Жозе Альдо

Рано утром в воскресенье, 12 июля, в Абу-Даби настало время очередного "номерного" турнира UFC. На специально оборудованном "Бойцовском острове" в титульном поединке за звание чемпиона в легчайшем весе сошлись россиянин Петр Ян и бразилец Жозе Альдо. Ян и Альдо оказались перед лицом титульного поединка после того, как мексиканец Генри Сехудо взял звание лучшего. Но - решил отказаться от своего титула и объявил о завершении профессиональной карьеры. Первым на бой за свободное место чемпиона выбрали Петра Яна, а следом - бразильца Жозе Альдо.

Соперник Яна перед поединком был настроен очень решительно.

- Если это будет зависеть от меня, то у нас будет перестрелка. Я уже говорил, что никто не следил за моим тренировочным лагерем, никто не знает, что я сделал в этом лагере. Это была моя лучшая подготовка к бою. Скорость, сила, опыт – я применю все это ради победы. Если наш поединок не станет боем вечера, то это будет нокаут вечера, - приводит слова бразильца портал bjpenn.com.

Россиянин провел бой очень уверенно.Фото: REUTERS

Перед этим поединком за титул UFC у Петра Яна были серьезные проверки - проверяли на допинг, сдавал тесты на коронавирус. Каждый из бойцов пять раз должны были протестироваться на "корону". Однако же, некоторое время назад у себя в личном Инстаграме Ян слегка понегодовал - к нему приехали дважды за сутки проехали на допинг-контроль:

- Прошло 22 часа, и они снова приехали. Это что такое вообще, - написал Ян у себя в соцсетях.

За несколько дней до поединка на "Бойцовском острове" сам Петр Ян дал развернутое интервью о своих ожиданиях от турнира:

- У меня мысли в день боя будут только такие: "Если в день боя я его не сломаю и не нокаутирую, то значит зачем я здесь?". Правильно? Моя мысль в день боя только одна - сломать соперника. А в день боя мы посмотрим, смогу ли я это реализовать, - сказал Ян о том, чего ждет от поединка с бразильцем Жозе Альдо.

При этом, у Яна были достаточно четкие планы на схватку:

- Я Жозе Алдо как спортсмена уважаю, но в день боя у нас будет драка и я надеюсь, что выиграю поединок. План - досрочно выиграть бой, не доводить до судейского решения. Потому что я знаю, что Алдо - это большое имя, он известен, и UFC на нем акцентирует внимание. Нужно побеждать уверенно, чтобы заявлять о себе, забирать пояс, - сказал русский боец за несколько дней до встречи с бразильцем.

Ну а за пару дней до схватки оба бойца прошли все обязательные предматчевые процедуры. Дуэль взглядов получилась занятной. Ян и Альдо посмотрели друг на друга, а потом пожали руки друг другу. А что касается взвешивания, то оба спортсмена уложились в нормативы, показав равный вес.

За несколько минут до начала поединка Петра Яна против Жозе Альдо в прямой эфир вышел Инстаграм UFC Russia. И на этих кадрах было видно, как Ян рвется в бой. Он обернулся в российский триколор и ходил из угла в угол, периодически повторяя какие-либо ударные движения. На свой бой против Жозе Альдо Петр Ян вышел под традиционный трек рэпера Басты - "Стволок за поясок".

Первый раунд - Петр Ян начал очень уверенно схватку. И провел несколько ударов по Жозе Альдо. Однако бразилец не остался в накладе - он ответил лоу-киками, после одного из которых Ян и вовсе свалился на канвас. Альдо не стал добивать соперника, дав ему быстро подняться.

Петр Ян с чемпионским поясом.Фото: REUTERS

В основном, большая часть раунда прошла в осторожной манере - никто не решался сблизиться с соперником. И на каждый из лоу-киков Жозе Альдо следовал мощный удар от Петра Яна. А в финале первого раунда бразильца удалось повалить на канвас и провести серию ударов по сопернику российскому бойцу. Первый раунд - за нашим спортсменом!

Второй раунд продолжился в той же осторожной манере. Никто не пытался сблизиться и перейти к активным ударам. Альдо старался что есть силы проводить лоу-кики. Петр Ян отвечал ударами по корпусу. Побольше попаданий было во второй пятиминутке у бразильца. Больше "значимых ударов" было у Альдо.

В третьем раунде бой продолжился в той же осторожной атмосфере - обмен ударами после "обороны". И постепенно в третьем раунде Жозе Альдо стал поджимать россиянина. Как казалось. Но! Постепенно Петр стал переходить в атаку. Значимые удары к середине третьего раунда - их было больше у Петра Яна. Как и ударов по корпусу. И в конце третьего раунда у россиянина удалась серия мощных ударов. Третий раунд по визуальным впечатлениям - остался за русским спортсменов.

У Петра Яна четвертый раунд получился еще более активным и более опытный по сравнению с ним бразилец стал казаться "более старым". Были даже моменты, когда Алдо просто "убегал" от россиянина в октагоне. К концу четвертого раунда Петру Яну вовсе удалось повалить Жозе Альдо на канвас. И четвертый из пяти раундов, визуально, остался за Яном. Однако же в углу бразильца ему сказали тренеры: "Счет по раундам 2-2".

ufcrussia Петр Ян получает чемпионский пояс

На старте пятого раунда жестко уронил на канвас бразильца Петр Ян. Жозе Альдо было очень тяжело, в этом поединке все перешло из бокса к борьбе. Бразильца постепенно прижали к канвасу. Петр Ян стал проводить серию ударов по сопернику, пытаясь его добить и добыть досрочную победу. Жозе Альдо перешел к "пассивной" защите в углу октагона, но судья не останавливал поединок. И судья остановил поединок. Петр Ян стал чемпионом!

ufcrussia Интервью Петра Яна после победы над Жозе Альдо

"Россия, мы это сделали!" - сказал на камеру Петр Ян. А после чего перед объявлением итогового решения судей он обнял своего соперника. А затем получил пояс чемпиона UFC.

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Рано утром в воскресенье, 12 июля, в Абу-Даби на "Бойцовском острове" прошел первый турнир из серии UFC. Спортсмены вышли в октагон на "номерной" турнир 251. И главный и самый ожидаемый поединок для всех болельщиков из России - это схватка Петра Яна с бразильцем Жозе Альдо. Яну только 27 лет и всего за несколько лет он прошел путь до боя за звание чемпиона UFC в легчайшем весе. (подробности)