Чемпионский пояс меня не поменяет как человека. Он сделает меня сильнее: Петр Ян после победы на UFC 251 вспомнил слова Хабиба

Рано утром 12 июля в России появился еще один чемпион в UFC. Теперь компанию Хабибу Нурмагомедову составляет Петр Ян. Он является лучшим в легчайшем весе. В титульном поединке на "номерном" турнире 251 главного промоушена мира в смешанных единоборствах Ян одержал победу над бразильцем Жозе Альдо. А после уже пришел на пресс-конференцию со своей наградой поделиться своими мыслями от произошедшего.

- Безумно счастлив. В такое сложное время выиграть пояс - отличная цель, - говорит русский боец в начале общения.

- По сравнению с твоими ожиданиями как бой был?

- Прошло отлично, мы знали что будет нелегкий бой, но я провел его великолепно.

- В первом раунде ты нанес сильный урон сопернику. Думал ли, что можно все завершить в первом раунде?

- Да, я увидел, что его потряс. Но не нужно ни в коем случае торопиться. Потому что это бой в пять раундов. И нужно все сделать правильно.

- Второй раунд - это единственный, который выиграл Алдо. О чем ты думал в этот момент?

- Да, во втором раунде он начал наступать. И я подумал - ну пусть он помашет. Он пробил мне пару хороших лоу-киков. Но я понимал, что он вымахивается, а я провоцирую его. Все было по нашему плану.

- Должны ли были бой остановить пораньше в пятом раунде?

- Думаю, что все было правильно. Это чемпионский поединок, где дерутся два воина. И чтобы уж после не было никаких разговоров, что преждевременная обстановка, непреждевременная... Я думаю, что нужно биться до конца, пока рефери не будет уверен на 100%.

- Сехудо в Твиттере написал, что легко бы разобрался с тобой. Что ты думаешь?

- Ну это очередная выходка... Началось то выбежал, то убежал. Пускай говорят что хотят. Сегодня мой день и я не обращаю внимание никого на них. И когда настанет время, а я никогда не говорил "нет", то подерусь уже с любым кого мне дадут.

- Какой план сейчас у тебя после победы?

- Мой план сейчас - это просто отдыхать, восстанавливаться. Я хочу увидеться с семьей, вернуться на Родину. И дальше уже будут новости, это работа менеджеров и UFC. Я за полтора года провел шесть поединков и никогда не отказывался. Как только будет бой, дата, то вы услышите мой ответ.

- Как оценишь Жозе Альдо? Он на своем пике или прошел его уже. Удивил ли чем-то?

- Посмотрите крайний поединок Альдо - он побил первого номера рейтинга Марлона Мораеса. В трех раундах. А представьте что он сделал бы с Мораесом в пяти. Я думаю, что Алдо очень достойный соперник и в хорошей форме. Он еще подерется.

- В четвертом раунде ты очень сильно потряс соперника. Выходя на пятый, уже были мысли, что завершишь этот бой досрочно?

- Конечно, у меня был план. Команда говорила мне не спешить. Мол, дергай, разбивай, он сейчас будет рисковать, ему ничего не остается. Мы сделали свое дело.

- Учитывая ситуацию с коронавирусом, ты видимо будешь защищать свой титул в Абу-Даби. Говорят, что следующий турнир будет осенью тут же. Хотел бы тут выступить?

- Я думаю, что октябрь было бы отличное время.

- Во 2 раунде у Альдо хорошо получалось бить ногами, а потом перестал. Это тебя удивило?

- Да, он очень хорошо бил. Все знают, что Алдо очень жестко бьет. Но после того он несколько раз промахнулся. И если вы не заметили, то я весь бой провел в левосторонней, не своей, стойке. Поэтому это наверное и повлияло, что ему было неудобно бить по моей дальней ноге.

- Тренируешься ли ты в обоих стойках?

- Это у меня осталось еще с бокса. Я думаю, что после таких ударов, которыми попадал мне Альдо, не видел кто бил бы сильнее него в нашем дивизионе... Так что я буду по-любому готов лучше к следующему бою и таким моментам.

- Насколько Жозе Альдо отличался от самого же себя, когда вы тренировались вместе?

- Тренировки это тренировки. Все друг друга берегут и аккуратно работают. Ну а бой был жестким. И он показал себя во всей красе. Поэтому я его только уважаю, ничего не могу больше сказать.

- Кто из бойцов, на твой взгляд, должен выйти на следующий поединок против тебя?

- Я думаю, что Стерлинг, он побил много ребят, находится на хороших позициях, должен биться за пояс.

- Как ты приспособился к смене часовых поясов и тому, что турнир проходил фактически ночью?

- Да, мы все эти моменты предусмотрели. Пораньше ложились, пораньше просыпались. И все пошло на пользу.

- Чем займешься в Абу-Даби? Будешь играть в гольф, кататься на машинах или же поедешь отдыхать к себе домой?

- Все сразу!

- Был ли этот бой из семи проведенных в UFC самым сложным для тебя?

- Это был очень ответственный бой. Он был за пояс со сложным соперником. Для меня это будет знаменательный поединок. Потому что теперь рядом со мной - пояс чемпиона.

- Хабиб говорил перед выигрышем пояса, что боится, будто чемпионский пояс изменит его как человека. Не боишься ли ты этого?

- Я не боюсь этого. В жизни сталкивался со многими вещами, думаю, просто, что этот пояс сделает меня еще сильнее.

- Что скажешь об атмосфере в Абу-Даби?

- Сам здесь в первый раз, все на высшем уровне и для спортсменов сделано отлично. Ну и с семьей я бы приехал сюда в отпуск.

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