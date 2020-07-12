Соловьев ответил адвокату Ефремова, который обещает его засудить: «Внутри него живет прокурор!»

Адвокат Эльман Пашаев пообещал засудить телеведущего Владимира Соловьева. Журналист в прямом эфире показал документы, которые подтверждают — в момент ДТП за рулем авто был Михаил Ефремов.

- Мне, наверное, должно льстить, что самый высокооплачиваемый, если не первый, то второй, адвокат нашел время, чтобы заниматься таким скромным журналистом, как я, - высмеял его Соловьев. - Хотя мне казалось, что адвокаты – это те, которые защищают, а не те, которые судят. Но, видно, внутри некоторых адвокатов живет прокурор.

Соловьев высмеял желание адвоката прославиться на громком деле.

- А что, у него разве мало славы? Исходя из того, как он себе говорит, он не только самый богатый, но и самый известный. Я думаю, что скоро к нему посыпятся заказы со всего мира. Буду удивлен, если Дональд Трамп не обратится к нему за защитой во время очередных обвинений, - сказал журналист.

Телеведущий отметил, что у него есть свои адвокаты, которые готовы ответить на претензии защитников Ефремова.

- Адвокат, который пытается препятствовать журналистской деятельности, это нечто новое, - удивился Соловьев. - Напомню, что до этого раза три его уже лишали статуса адвоката. С большим интересом я услышал, что, оказывается, он добился меры пресечения домашний арест. Хотя и следствие, и прокуратура просили этого. А так как адвокатом тогда в деле был иной человек, получается, Пашаев начал работать над этим делом до того, как его официально пригласил Ефремов? И чем он занимался? Каким-то образом оказал давление на следствие?

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