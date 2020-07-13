2020-07-13T00:33:11+03:00
Звезды

«Чувствовала себя грязной»: Лолита, Анита Цой и Ирина Горбачева рассказали о пережитом в детстве насилии

В последнее время многие знаменитости начинают говорить на эту тему — чтобы проблема не замалчивалась
Константин ГЛЫБА
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Разбитная певица подверглась попытке изнасилования в старших классах.Разбитная певица подверглась попытке изнасилования в старших классах.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Со стороны иногда кажется, что жизнь звезд — сплошной шоколад: слава, деньги, роскошные дома и машины. Однако внутри все они продолжают оставаться чрезвычайно ранимыми людьми, зачастую травмированными в детстве. «КП» приводит подборку артисток, не постеснявшихся признаться в том, что пришлось пережить в детстве.

Анита Цой

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Анита Цой
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Известная певица рассказала о прошлом в рамках флешмоба #яНеБоюсьСказать несколько лет назад. В детстве Анита была крайне подвижным ребенком: лазила по деревьям, играла в прятки со сверстниками и не боялась страшных и темных мест. В одном из них ее и застал извращенец. Цой пряталась за гаражами от друзей, а он подкрался и сказал: «Девочка, иди, я тебе кое что покажу». Девочке было восемь лет, она и подозревать не могла, что будет дальше. После «набора стандартных действий извращенца», по словам Аниты, «произошел щелчок», она пришла в себя и убежала.

Ирина Горбачева

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@kate_gandrabura бывают дни, а бывает...всебывает
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Звезда инстаграма и фильма «Аритмия» разоткровенничалась в рамках ютуб-шоу «вМесте». Актриса вспомнила, как однажды возвращалась домой из школы и встретила нудиста. Он остановил 11-летнюю Иру в парке и вынудил смотреть на его мастурбацию. «Я стояла на расстоянии 10 шагов, со мной происходило прямое сексуальное насилие, - вспомнила Горбачева. - Я увидела это все. Чувствовала себя грязной, достойной того, что со мной произошло. Конечно, я никому об этом не рассказала, я даже произнести не могла ни слова, мне было крайне стыдно. Это повлияло на мое отношение к мужчинам. Я не хотела, чтобы со мной разговаривали про секс, в эту сторону я даже думать не хотела. В тот момент я начала презирать мужчин, у меня не было уважения к ним». Побороть отвращение к мужчинам и начать доверять им девушка смогла только в университете.

Лолита

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Мой день артиста) Переезд сегодня поездом Бешеное Удовольствие от тура по стране!!! Люди плачут и смеются на концертах Расслабляются и начинают Любить Себя не стесняясь Никакого уныния, дорогие мои Все испытания пройдём Вместе и с Улыбкой!!! Мы очень Сильные!!! Живые во всех смыслах!!! Но руки не забываем мыть в любом случае
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Разбитная певица подверглась попытке изнасилования в старших классах. Она спускалась из квартиры не на лифте, а пешком — и встретила там его. Мужчина попытался схватить девочку, но она оказалась не робкого десятка: «Я настолько мужественно сражалась, что у меня из-под ногтей его эпидермис вынимали. Я ему лицо расцарапала так сильно, успела вырваться и убежала». С тех пор Лолита остерегается лестничных пролетов и перемещается по дому только на лифте.

Леди Гага

ladygagaladygaga
When you do your makeup during quarantine just cuz...
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Проблема детского насилия довольно широко распространена и на западе. Где звезды мирового уровня каждый год пачками признаются в том, что пришлось пережить. Так, певица и актриса Леди Гага в шоу Говарда Стерна вспомнила, что ее изнасиловал музыкальный продюсер, посуливший успешную карьеру. Девушка выросла в примерной семье, ходила в католическую школу и совершенно не могла подумать, что такое возможно. Гаге тогда было 19 лет. Эта печальная история легла в основу песни Swine («Свинья»).

Шарлиз Терон

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You guys, @kazustudios won an OSCAR tonight.
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Красавица Шарлиз Терон тоже практически стала жертвой насильника. Она рассказала, как в 1994 году один известный режиссер, имя которого Шарлиз упоминать не стала, позвал начинающую актрису домой. Терон заподозрила неладное, когда мужчина открыл дверь, стоя в пижаме и подшофе. В ходе диалога режиссер беззастенчиво начал приближаться к Шарлиз и прикасаться к ней. Но она нашла силы пресечь домогательства, собралась и быстро вышла из дома. Самое удивительное, что Терон после этого злилась...на себя — потому что впала во время этого случая в ступор и не сразу остановила похотливого мэтра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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