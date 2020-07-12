2020-07-12T17:39:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный инфекционист Минздрава назвал основное правило для защиты от коронавируса

Если люди не будут его соблюдать, возможен новый всплеск заболеваемости, предупредил эксперт
Анна ДОБРЮХА
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Эксперт призвал россиян не расслабляться и соблюдать простые правила профилактики заражения коронавирусом.Эксперт призвал россиян не расслабляться и соблюдать простые правила профилактики заражения коронавирусом.Фото: Андрей АБРАМОВ
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- Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев (коронавируса. - Ред), в некоторых регионах сохраняется рост заболеваемости. А это значит, что сохраняется риск распространения инфекции, - рассказал новый главный инфекционист Минздрава, недавно назначенный на эту должность, профессор Владимир Чуланов.

Эксперт призвал россиян не расслабляться и соблюдать простые правила профилактики заражения коронавирусом. Главное из них (пока не появилась вакцина) — это ношение масок в общественных местах, подчеркнул Чуланов. Также важно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию не меньше полутора-двух метров.

В соцсетях между тем идут бурные споры. Противники защитных повязок напоминают, что Всемирная организация здравоохранения еще в начале эпидемии заявила о бесполезности масок для здоровых людей. Некоторые врачи тоже считают эту меру излишней и/или бестолковой.

Однако сейчас уже появилось много убедительных исследований о серьезном защитном эффекте масок, поясняют эпидемиологи. ВОЗ исправилась и призвала всех граждан носить защитные повязки.

- Если человек чувствует недомогание, то должен понимать, что может заразить кого-то. Ношение маски в такой ситуации это элементарная вежливость, социальная ответственность и уважение к окружающим, - пояснил «КП» заместитель директора НИИ им. Пастера Роспотребнадзора вирусолог Александр Семенов.

Если человек здоров и хочет избежать заражения, ему тоже целесообразно носить маску, подтвердил Семенов, который сам побывал в очагах вспышки коронавирусной инфекции в Китае и Италии. При этом специалист отметил, что для защиты здоровых нужны маски другого типа.

Эксперты считают, что наиболее эффективны для профилактики респираторных инфекций в быту (при посещении общественных мест) респираторы классов FFP1 и FFP2 (либо на респираторах может значиться американская классификация: N95).

ВОПРОС-РЕБРОМ

Нужно ли носить их на улице?

Насколько оправданны маски на улице — об этом мы спросили директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.

- Все зависит от ситуации, - говорит эксперт. - Если на улице вы оказываетесь среди людей, на расстоянии меньше полутора метров, то риск заражения без маски может быть достаточно высоким.

Когда вы прогуливаетесь в одиночку в лесу или в парке и поблизости никого, можно обойтись без маски. Однако по дороге в парк вам придется пройти через свой подъезд, постоять среди людей на пешеходном переходе. В этих случаях забывать про маски не стоит, напоминает профессор Лукашев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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