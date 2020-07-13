2020-07-13T12:36:58+03:00
Умные вещи

ВКонтакте обновила музыкальные рекомендации

Во вкладке «Для Вас» доступны два плейлиста, песни в которых подобраны учётом интересов пользователей
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Во вкладке «Для Вас» доступны два плейлиста, песни в которых подобраны учётом интересов пользователейВо вкладке «Для Вас» доступны два плейлиста, песни в которых подобраны учётом интересов пользователей
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ВКонтакте представила новый формат рекомендаций в разделе музыки. Во вкладке «Для Вас» пользователям доступны два плейлиста: треки в них подбираются индивидуально и регулярно обновляются. Рекомендации песен и артистов составлены с учётом интересов пользователей, их жанровых предпочтений, истории прослушиваний и возможных музыкальных симпатий.

Вкладка «Для Вас» полностью посвящена персональным рекомендациям. В двух плейлистах по 100 треков: подборка «Сегодня» обновляется каждый день, а «Неделя» предлагает песни на основе тех, которые пользователь прослушал за предыдущие дни.

В блоке «Музыканты для Вас» пользователь найдёт артистов, которые наверняка ему понравятся. Также в разделе можно вернуться к недавно прослушанным композициям. В скором времени в блоке появятся уведомления о предстоящих концертах любимых групп и исполнителей. Обновление уже доступно в веб-версии ВКонтакте и мобильном приложении для iOS, а в ближайшие дни появится и у пользователей Android.

Андрей Капитанов, руководитель команды «Музыка ВКонтакте»:

«Контент на платформе становится максимально персонализированным — пользователь получает именно то, что соответствует его интересам, находит нечто новое и полезное для себя. Рекомендации переезжают в отдельную вкладку и продолжают эту тенденцию. Музыкальная платформа ВКонтакте развивается: помогает пользователям открывать новые имена, которые им точно понравятся, и предлагает песни, которые станут любимыми».

Музыка ВКонтакте доступна бесплатно в веб-версии и открытом мобильном приложении. Пользователи с подпиской могут слушать треки без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн — с помощью приложения BOOM. В единой музыкальной экосистеме Mail.ru Group сейчас свыше 3,5 млн активных платных подписчиков.

Ранее VK и OK предоставили пользователям трёхмесячную музыкальную подписку за рубль, а с прошлого года студенты могут оформить подписку на музыку ВКонтакте по специальной цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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