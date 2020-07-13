Врач-психиатр рассказал, что на самом деле вызывает депрессию

Исследователи из Японии заявили, что причиной депрессии является вирус герпеса и диагностировать психическое заболевание можно по анализу крови. Об этом заявил профессор Медицинского университета Дзикэй Кадзухиро Кондо, сообщает агентство РИА Новости.

Из 8 видов герпеса японские исследователи обратили внимание на шестой, тот, что живет в организме человека всю жизнь. Обычно этот вирус просто «спит» в крови. Однако при стрессе или усталости, которыми сейчас во время пандемии коронавируса подвержены все люди на земле, количество вируса герпеса увеличивается, и он начинает проявляться и в слюне, и даже проникает в мозг. Между мозгом и задней частью полости носа расположена обонятельная луковица, которая связана с зонами мозга, отвечающими за эмоции.

Вирус поражает обонятельную луковицу, и вновь переходит в неактивное состояние. Однако человек после этого заболевает депрессией.

Ученые из Японии обнаружили, что организм человека вырабатывает антитела для борьбы с вирусом, а значит, возможно изобрести препарат, который будет исцелять и от герпеса, и от депрессии.

Значит, человечество стоит на пороге того, чтобы победить депрессию? А ведь от этого заболевания по данным ВОЗ в мире страдают более 350 миллионов человек, многие из которых становятся нетрудоспособными. «КП» обратилась за комментарием к эксперту, врачу-психиатру, психотерапевту НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидату медицинских наук Татьяне Зеленковой-Захарчук.

- Депрессия развивается вследствие истощения адаптационных ресурсов на фоне стрессов. И, собственно, именно депрессия снижает иммунитет, вызывает провоспалительные процессы, - считает врач-психиатр и психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук. – Это, безусловно, ослабляет организм и делает его намного более подверженным инфекционным заболеваниям.

Конечно, тяжелая форма герпеса может приводить к депрессивным реакциям: согласитесь, тяжело жить усыпанному зудящими высыпаниями, которые никак не проходят. Но наш эксперт указывает, что чаще происходит наоборот: герпес обостряется как результат психосоматической реакции:

- Например, генитальный герпес высыпает на фоне тяжелых межличностных отношений и может быть частью стратегии избегания сексуальной близости. Однако этому всегда предшествует длительная невротическая депрессия на фоне психологического или физического насилия. Я бы подставила под сомнение тот факт, что герпес может вызывать депрессию и сконцентрировалась на том, чтобы изучить анамнез больного до появления герпеса.

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