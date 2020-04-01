Коронавирус вогнал в депрессию 75% россиян и только 7% по-прежнему не верят в угрозу

1 Апр 2020 2020-04-01T11:17:19+03:00

Треть жителей страны жалуются, что не имеют возможность выйти из дома

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Большинство россиян признают, что новости о коронавирусе и ограничения, связанные с ним, вгоняют их в состояние депрессии. На подавленное состояние жалуются 75 процентов, при этом людей выводит из себя новостной фон.

Отсутствие возможности выйти на прогулку расстраивает 36 процентов, а изоляция и невозможность встретиться с друзьями печалит 19% респондентов.

Впрочем, нашлись и те, кто не особо грустит из-за пандемии. 17% участников опроса заявили, что им безразлична сложившаяся ситуация. А 7% респондентов уверены, что коронавирус — просто выдумка.

Тем не менее, 85% опрошенных признались, что всеобщая обеспокоенность привела к тому, что россияне стали чаще мыть руки и соблюдать другие правила гигиены. 49% прислушались к рекомендациям властей и перестали контактировать с другими людьми, 23% носят медицинские маски.

Что касается соблюдений рекомендаций по дезинфекции, то 55% протирают мобильные телефоны салфетками, 53% - обрабатывают антисептиками поверхности в квартире, а 44% - чаще делают уборку.

Об этом свидетельствуют данные опроса проекта «Здоровье Mail.ru» и сервиса «Все аптеки».

В Московской службе психологической помощи населению отмечают, что среди недоверчивых оказалось много людей в возрасте. Пенсионеры продолжают выходить на улицу без особой надобности. А вот молодое поколение относится к проблеме более серьезно.

— Пенсионерам может казаться, что ситуация не столь критична: мол, подумаешь, мы многое в жизни повидали и пережили. Не стоит их запугивать, лучше помочь людям в возрасте пережить самоизоляцию,— комментируют «Известиям» в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

По данным на 31 марта в России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Также стало известно о смерти 8 человек. Таким образом, с начала вспышки болезни на территории нашей страны погибло 17 человек. За тоже время медики провели больше полумиллиона тестов, а 121 человек успешно излечились.

Тем временем, россиянам, которые получают пенсии и пособия в почтовых отделениях, выплаты за апрель принесут на дом. Это произойдет 1 апреля, сообщает Утро.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU