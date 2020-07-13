2020-07-13T18:26:38+03:00
Политика

В Хабаровске начались ночные протесты под гитару

Молодежь, похоже, решила совместить недовольство арестом губернатора края с летней тусовкой
Владимир ВОРСОБИН
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Молодежь, похоже, решила совместить недовольство арестом губернатора края с летней тусовкой. Фото: Евгения Пустовит/ТАССМолодежь, похоже, решила совместить недовольство арестом губернатора края с летней тусовкой. Фото: Евгения Пустовит/ТАССФото: Борис КОКУРИН
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Вечером понедельника в Хабаровске повторилось … воскресенье, когда сотни горожан шли по улицам, протестуя против ареста губернатора Сергея Фургала.

В понедельник количество демонстрантов увеличилось до 3-4 тысяч, они снова прошли по улицам, подсвечивая свой марш фонариками смартфонов. После чего большая часть разошлась, а самые убежденные вернулись к зданию краевого правительства требовать… приехавшего в Хабаровск полпреда на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Не застигнутый сердитыми хаборовчанами днём (читайте об этом в предыдущем репортаже), полпред теперь в городе очень популярен. Его грозят искать всю ночь, чтоб задать свои вопросы...

А площадь постепенно превращается в клуб под открытым небом. Здесь играют на гитарах и поют.

Ежевечерний городской моцион: как изменились к третьему дню протесты "За Фургала" в Хабаровске.Владимир ВОРСОБИН

Ночные протесты под гитару. Фото: Борис КОКУРИН

Ночные протесты под гитару.Фото: Борис КОКУРИН

Лето, молодость, немного политики.

Но в назначенный час все дисциплинированно расходятся (многие опасались, что протесты в Хабаровске могут превратиться в постоянный майданчик с палатками - поэтому сами демонстранты старательно избегают такого развития, понимая, что оно приведет к разгонам) и даже благодарят полицию за то, что никого не задерживают.

Протестующие в Хабаровске благодарят друг друга за участие и полицию за понимание.Владимир ВОРСОБИН

Музыканты с гитарами на протестах в поддержку Фургала в Хабаровске.Владимир ВОРСОБИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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