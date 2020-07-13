Сафронова перевели из подозреваемых в обвиняемые

Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по статье "Государственная измена". Ранее он проходил по этому уголовному делу подозреваемым. Адвокаты бывшего журналиста заявили, что подзащитный своей вины не признал, а в деле нет информации, которая говорила о том, что он получал деньги от чешской разведки.

Однако, подробности по делу следствие распространять и не собирается: в деле есть секретные сведения, а потому заседания будут проводиться в закрытом режиме.

Ранее в ФСБ сообщили, что Сафронов сообщал секретные сведения спецслужбам одной из стран НАТО, которые делились ими с американской разведкой.

Адвокаты заявили, что по мнению следствия их подзащитный транслировал секретные сведения через интернет, используя программное обеспечение для шифрования VeraCrypt.

По данным правоохранительных органов, журналиста завербовали еще 8 лет назад. Все это время, пока он работал с российскими пресс-службами и ведомствами, на него собирали досье в российской контрразведке.

- Журналист собирал информацию, о военном сотрудничестве России, которая представляла гостайну и передавал ее заинтересованным лицам в Праге, - отметил "Комсомолке" осведомленный источник.

Одним из эпизодов в деле передача информации о поставках Россией истребителей СУ-35 Египту. Из-за этого в 2019 году произошел срыв многомиллионного контракта и международный конфликт.

Сегодня собранные спецслужбами материалы на Сафронова вылились в 8 томов уголовного дела. Их может хватить на несколько обвинений: каждый такой том вмещает больше 300 страниц.

Мнения тех, кто знал Сафронова разделились: одни устраивают одиночные пикеты, а другие удаляют себя из друзей на странице бывшего коллеги.

- Я не советую никому оказывать какое-либо давление на следствие, а уже тем более на суд. К тому что, только суд и только в установленном порядке может вынести окончательное решение о виновности или невиновности фигуранта дела, которому предъявили обвинения, - заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Сафронов был арестован до 6 сентября, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789243" frameborder="0"></iframe> Суд арестовал советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова на два месяца.

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