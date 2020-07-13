Пять причин, почему в России не будет деноминации

На днях всех снова взбаламутила новость о деноминации. Один из малоизвестных экономистов предложил сократить номинал нашей валюты в 100 раз. Мол, так мы сможем вернуть в оборот копейки. И такое нехитрое действие сможет укрепить российский рубль. Заявление спорное, но громкое. И вот уже глава Центробанка Эльвира Набиуллина вынуждена эти домыслы опровергать. А другие экономисты - объяснять, почему в деноминации сейчас нет никакого смысла. Попробуем объяснить и мы.

Причина 1. «В наших рублях мало нулей»

Деноминацию обычно проводят тогда, когда граждане вынуждены отдавать за буханку хлеба пачку банкнот. Посмотрите картинки из Зимбабве образца 2009 года и все поймете. Там даже на триллион местных долларов ничего нельзя было купить. В России количество нулей на купюрах не такое уж и большое.

Да, многие, говоря о цене в тысячу рублей, просто произносят «рубль». Но в целом ситуация не критическая. Самые дешевые товары стоят несколько рублей. Если убрать два нуля, они станут стоить несколько копеек. Вряд ли от этого кому-то станет удобнее жить и расплачиваться в магазинах. А поскольку в ходу до сих пор есть и железные деньги, и бумажные, менять придется и те, и другие. Это дополнительные сложности, которые никому не нужны.

В Зимбабве огромные пачки денег не стоили практически ничего во время деноминации. Фото: Getty Images

- Никаких деноминаций мы не рассматриваем. У нас в порядке все и с номиналами, и с набором банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет, - пояснила в понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По сложившейся мировой практике, нули отрезают лишь тогда, когда их становится слишком много. Например, в 1998 году мы отрезали три нуля. А в Беларуси в 2016 году - четыре. Там местная валюта деноминировалась в 10 тысяч раз. Сейчас за один белорусский рубль дают 30 российских. А раньше самым маленьким номиналом были 100 рублей (то есть 30 наших копеек). Вот это было действительно неудобно.

Причина 2. «Придется потратить десятки миллиардов»

На производство каждой купюры тоже тратятся деньги. Точную цифру в Центробанке не называют, ссылаясь на гостайну. Но есть оценки независимых экспертов. Они считают, что одна банкнота обходится в 1 - 2 рубля. В зависимости от номинала и применяемых степеней защиты. Чтобы заменить всю наличную денежную массу (11,6 трлн рублей) напечатать их придется много. Общие затраты составят 30 - 50 млрд рублей. Плюс транспортировка по всей стране. При дефицитном бюджете такие траты сейчас точно никому не нужны. Никакого позитивного эффекта на экономику они не окажут.

Причина 3. «Это очень долгий процесс»

Быстро деноминация происходит только в Северной Корее. В 2009 году там решили срезать несколько нулей. Но на обмен старых денег на новые дали всего неделю. Плюс поставили жесткий лимит – обменять можно было не больше 100 тысяч вон. Это эквивалент $60. Власти Северной Кореи пытались таким образом бороться с черным рынком. Но безуспешно.

Пункт обмена валюты в Северной Корее. 2009 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В цивилизованных странах деноминацию за неделю не проводят. Перед пуском в печать нужно утвердить дизайн всех банкнот и разработать дополнительные степени защиты. Помните, сколько власти согласовывали дизайн всего двух купюр – 200 и 2000 рублей? На это ушло примерно два года. А потом еще несколько месяцев купюры доходили до разных регионов страны.

Потом происходит длительный процесс замены старых купюр на новые. На это людям дается минимум один год. В этот переходный период в ходу обычно и те, и другие деньги. Потом старые наличные можно обменять на новые только в банках – и этот процесс растягивают на 3 – 5 лет, чтобы все желающие смогли избавиться от старых заначек.

Причина 4. «Неудобно для всех»

Смена банкнот – это всегда масса неудобств. Путаются люди, путается бизнес, прибавляется головной боли у банкиров. К примеру, при появлении новых купюр в 200 и 2000 рублей банкиры перенастраивали собственные банкоматы, чтобы те могли принимать новые купюры. Были технические сбои и попытки мошенничества. Некоторые магазины поначалу отказывались принимать новые купюры. Представьте, что будет, если сразу заменить весь банкнотный ряд и при этом разрешить в течение года хождение двух видов отечественной валюты. Путаница будет несусветная.

Новые монеты поступили в обращении в Республике Белоруссия. 2016 г.Фото: ТАСС

Причина 5. «Инфляция слишком низкая»

Обычно нули отрезают после того, как в стране произошел резкий рост цен (гиперинфляция) или обесценивание курса (девальвация). Тогда деноминация (не путайте два этих похожих термина) становится способом психологического укрепления местной валюты. В нашей стране это не нужно. Во-первых, инфляция сейчас на рекордно низком уровне – 3% в год. Во-вторых, в марте курс рубля хоть и просел на 25%, но уже в мае отыграл больше половины потерь. Да и сейчас чувствует себя довольно уверенно. Поэтому спасать реноме нашей валюты механическим способом точно не нужно.

ИТОГО

Деноминацию в странах проводят только в тех случаях, когда плюсы от выпуска новых банкнот перекрывают минусы, с этим связанные. В нашей стране минусов пока гораздо больше, поэтому предпосылок для деноминации у нас нет. Но это не мешает малоизвестным экономистам время от времени поднимать эту тему, желая получить внимание прессы и высоких чиновников.

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