У аудиторов претензий к РУСАДА на 110 млн: дорогое такси, уроки английского и подделанные подписи

Олимпийский комитет России опубликовал итоги аудиторской проверки Российского антидопингового комитета (РУСАДА). В документе , объемом 55 страниц, подробно изложены финансовые нарушения. В их числе аудиторы выявили высокую вероятность подделки подписей и признаки коррупции.

Претензий на 110 млн

«В ходе своей работы мы установили ряд фактов, который несут или могут нести потенциальные риски наличия коррупции, конфликта интересов, злоупотребления нормами закона, злоупотребления положением руководителя РАА «РУСАДА», - говорится в заключении аудиторской компании «Финэкспертиза».

«Кроме того, нами с высокой долей вероятности были установлены факты фальсификации подписей контрагентов», - утверждают аудиторы. В отчете указано, что в 2018 году под подозрением траты на 57 млн. рублей, в 2019 году – 53 млн рублей. С учетом того, что годовой бюджет РУСАДА составляет чуть более 500 млн рублей, финансовые злоупотребления могут превысить 10 процентов суммарных трат всего агентства.

На такси потратили 11 млн и попытались это скрыть

Особое внимание аудиторы уделили истории с тратами на такси. Аудиторы установили, что в 2018 году РУСАДА потратило 4,062 млн рублей на оплату такси, в 2019 году эта сумма взлетела до 7,285 млн. рублей. Но в файлах, предоставленных для аудита, суммы были на два порядка ниже. Аудиторы утверждают, что файлы подверглись правке перед тем, как РУСАДА их передала проверяющим.

Уроки английского

Из других нарушений можно выделить конфликты интересов некоторых сотрудников РУСАДА. Есть одна интересная подробность про то, как сбором допинг-проб занимался бывший военком из Пермской области. Также проверяющие не нашли подтверждающих документов на десятки командировок. А кроме того было установлено, что выделялись деньги на оплату индивидуальных занятий гендиректора РУСАДА Юрия Гануса английским языком – на это было потрачено 269,6 тысяч рублей.

А отчете упомянуто, что Юрий Ганус увольнял сотрудников с угрозами передать на них материалы в правоохранительные органы. Но в судах таких дел аудиторам найти не удалось. Кроме того, РУСАДА на постоянной основе консультировала другая аудиторская компания – всего на сумму более 1 млн. рублей. И новые аудиторы от ОКР и ПКР нашли в этом сотрудничестве признаки откатных схем.

«Установленные нами возможные факты коррупции носят вероятностный характер и могут трактоваться как факты коррупции так и как факты неэффективного хозяйствования», - говорится в заключении аудиторов.

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