«Кровь из глаз»: Ольга Бузова провела пьяный эфир в «Доме-2»

Ветеран скандальной телестройки Ольга Бузова уже 16 лет не сходит с экранов. Первые четыре года Оля строила любовь на проекте, а затем доросла до его ведущей. Первое время над Бузовой откровенно посмеивались, а ее безграмотные фразы расходились на цитаты. Тем не менее, вчерашняя участница продолжала работать над собой и спустя годы стала лицом «Дома-2» - ушёл страх, появилась уверенность.

Видимо, за столько лет проект стал для поющей ведущей вторым домом, и она совершенно перестала обращать внимание на камеры, думать о том, что каждый день эфиры смотрят миллионы телезрителей. Тем более, что публика давно приняла ошибки Бузовой, считая их своеобразной изюминкой. Однако, даже такая лояльная аудитория вряд ли была готова к тому, что Оля выйдет на лобное место под градусом.

Именно такой скандал разгорелся с вечерним эфиром от 13 июля. От зрителей и, в первую очередь, участников телестройки не укрылось, что ведущая была навеселе. Так, открывая программу, звезда заплетающимся языком произнесла несколько дежурных фраз и даже не смогла выговорить фамилию своего соведущего, назвав его Черкарсовым вместо Черкасова.

В этот вечер на проект пришли шесть новых участниц, одна из которых представилась Марсиагой.

- И как мне, простой смертной, к тебе обращаться? Я с планеты Земля, я вот на земле. Вот ты с Марса. Зачем тебе простой человек, простой землянИн, - неправильно поставив ударение, обратилась к новенькой Бузова.

Но больше всего претензий в этот вечер было озвучено к парням из «Дома-2». «Вот ты мужчина, ты же мужчина?», - настойчиво задавала вопрос ведущая. От другого участника, который не претендует на роль интеллектуала, Оля пыталась добиться, какое его любимое произведение Шекспира, и доказывала, что он «дешевка», так как спит с девушкой без любви.

В какой-то момент Ольга встала с насиженного бревна и решила устроить сеанс психотерапии одному из парней.

- А чего ты волнуешься? Ты дрожишь. У тебя верхняя губа трясётся и нижняя, - заглядывая участнику в глаза, пытала его ведущая. - Вот сколько тебе лет? Представь, что здесь никого нет. Вот я здесь сижу, у меня вот так живот торчит... Тебе нравится новенькая Девочка, оставляем? Давай, чтобы я не просто так села к тебе. Я тебе дала силу. Давай, сделай заявление ко всему коллективу.

Ольга Бузова провела пьяный эфир в «Доме-2»

Под занавес шоу звезда, вопреки правилам телепроекта, ни одну из новеньких участниц не стала отправлять за ворота.

- Я оставляю вам всех - от слова всех - девушек, и вы со всеми с ними разбираетесь, - объявила ведущая в финале выпуска. - Да, я очень добрая, это вам мой подарок!

Такое поведение телеведущей задело поклонников «Дома-2». «Что она себе позволяет? Она же откровенно пьяная!», «Кровь из глаз!», - возмущаются зрители на форумах. А другие и вовсе требуют немедленной отставки главной звезды проекта: «Давно пора уволить Бузову!».

Между тем, поющая ведущая в своём Инстаграме попыталась извиниться за свой конфуз ещё до выхода эфира.

- У меня было ужасное настроение, я встретилась с подружками, немного расслабилась. И впервые за 16 лет позволила себе выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, что вы мне это простите, - кокетливо объяснилась Оля, но уже через несколько минут удалила видео с оправданиями.

КСТАТИ

Нападение на Ольгу Бузову: звезда "Дома-2" может остаться без голоса после пережитого стресса

Поющей ведущей пришлось оставить работу и взять выходной, чтобы успокоить нервы (подробности)