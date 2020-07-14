2020-07-14T11:03:58+03:00
Звезды

«Кровь из глаз»: Ольга Бузова провела пьяный эфир в «Доме-2»

Возмущенные зрители просят уволить телеведущую с насиженного бревна
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Между тем, поющая ведущая в своём Инстаграме попыталась извиниться за свой конфуз ещё до выхода эфираМежду тем, поющая ведущая в своём Инстаграме попыталась извиниться за свой конфуз ещё до выхода эфираФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Ветеран скандальной телестройки Ольга Бузова уже 16 лет не сходит с экранов. Первые четыре года Оля строила любовь на проекте, а затем доросла до его ведущей. Первое время над Бузовой откровенно посмеивались, а ее безграмотные фразы расходились на цитаты. Тем не менее, вчерашняя участница продолжала работать над собой и спустя годы стала лицом «Дома-2» - ушёл страх, появилась уверенность.

Видимо, за столько лет проект стал для поющей ведущей вторым домом, и она совершенно перестала обращать внимание на камеры, думать о том, что каждый день эфиры смотрят миллионы телезрителей. Тем более, что публика давно приняла ошибки Бузовой, считая их своеобразной изюминкой. Однако, даже такая лояльная аудитория вряд ли была готова к тому, что Оля выйдет на лобное место под градусом.

Именно такой скандал разгорелся с вечерним эфиром от 13 июля. От зрителей и, в первую очередь, участников телестройки не укрылось, что ведущая была навеселе. Так, открывая программу, звезда заплетающимся языком произнесла несколько дежурных фраз и даже не смогла выговорить фамилию своего соведущего, назвав его Черкарсовым вместо Черкасова.

В этот вечер на проект пришли шесть новых участниц, одна из которых представилась Марсиагой.

- И как мне, простой смертной, к тебе обращаться? Я с планеты Земля, я вот на земле. Вот ты с Марса. Зачем тебе простой человек, простой землянИн, - неправильно поставив ударение, обратилась к новенькой Бузова.

Но больше всего претензий в этот вечер было озвучено к парням из «Дома-2». «Вот ты мужчина, ты же мужчина?», - настойчиво задавала вопрос ведущая. От другого участника, который не претендует на роль интеллектуала, Оля пыталась добиться, какое его любимое произведение Шекспира, и доказывала, что он «дешевка», так как спит с девушкой без любви.

В какой-то момент Ольга встала с насиженного бревна и решила устроить сеанс психотерапии одному из парней.

- А чего ты волнуешься? Ты дрожишь. У тебя верхняя губа трясётся и нижняя, - заглядывая участнику в глаза, пытала его ведущая. - Вот сколько тебе лет? Представь, что здесь никого нет. Вот я здесь сижу, у меня вот так живот торчит... Тебе нравится новенькая Девочка, оставляем? Давай, чтобы я не просто так села к тебе. Я тебе дала силу. Давай, сделай заявление ко всему коллективу.

Ольга Бузова провела пьяный эфир в «Доме-2»

Ольга Бузова провела пьяный эфир в «Доме-2»

Под занавес шоу звезда, вопреки правилам телепроекта, ни одну из новеньких участниц не стала отправлять за ворота.

- Я оставляю вам всех - от слова всех - девушек, и вы со всеми с ними разбираетесь, - объявила ведущая в финале выпуска. - Да, я очень добрая, это вам мой подарок!

Такое поведение телеведущей задело поклонников «Дома-2». «Что она себе позволяет? Она же откровенно пьяная!», «Кровь из глаз!», - возмущаются зрители на форумах. А другие и вовсе требуют немедленной отставки главной звезды проекта: «Давно пора уволить Бузову!».

Между тем, поющая ведущая в своём Инстаграме попыталась извиниться за свой конфуз ещё до выхода эфира.

- У меня было ужасное настроение, я встретилась с подружками, немного расслабилась. И впервые за 16 лет позволила себе выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, что вы мне это простите, - кокетливо объяснилась Оля, но уже через несколько минут удалила видео с оправданиями.

КСТАТИ

Нападение на Ольгу Бузову: звезда "Дома-2" может остаться без голоса после пережитого стресса

Поющей ведущей пришлось оставить работу и взять выходной, чтобы успокоить нервы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ольга Бузова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Томской области предприятиям общепита и спорта окажут дополнительную помощь
В Вологодской области убирают КПП на въезде в регион
В России вылечившихся от коронавируса за сутки оказалось больше, чем заразившихся
В Роскачестве рекомендовали ограничить доступ детей к нецензурным песням
Минпросвещения запускает проект поддержки школ с плохой успеваемостью
Военные Азербайджана обстреливают армянский Берд
Как спать в жару без кондиционера, рассказала сомнолог
В Монголии от бубонной чумы умер 15-летний мальчик
Трамп считает, что в России и Китае недостаточно широкое тестирование на коронавирус
Найдено тело утонувшей актрисы Ная Ривера: Полиция считает, что она спасла сына перед смертью
В США разбился истребитель
Россия впервые заработала на экспорте золота больше, чем на продаже газа
Ученые нашли связь между темпом ходьбы и тяжелой формой коронавируса
Профессор дал совет, как обезопасить себя от краж с банковской карты
В Польше переизбрали президента
Товары для сада и огорода стремительно подскочили в цене
Жириновский рассказал, кто может занять пост главы Хабаровского края
Биометрическую систему будет охранять государство
Россияне описали работу своей мечты
Политолог пояснил, почему Киев тянет с Минскими соглашениями
В Сирии задержали боевиков, собиравших данные о военных объектах России
Последние новости на утро 14 июля 2020: В России отменят карантин для въезжающих
Молодежь назвала основные жизненные ценности
Генсек ООН призвал прекратить бои на границе Армении и Азербайджана
Австрия продлила запрет на полеты из России до конца июля
Дефицит бюджета США за июнь опустился до рекордного показателя
Правительство не одобрило снижение возраста для получения охотничьего билета
"Мы притворяемся": сексолог назвала главные четыре причины имитации женского оргазма