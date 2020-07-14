2020-07-14T13:28:14+03:00
Общество

Итоги первых ЕГЭ: несмотря на дистанционку, средний балл даже вырос

Стали известны результаты выпускников по географии, литературе и информатике
Ксения КОНЮХОВА
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Сегодня стали известны результаты первых единых экзаменов, которые выпускники ждали, скрестив пальцыСегодня стали известны результаты первых единых экзаменов, которые выпускники ждали, скрестив пальцыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня стали известны результаты первых единых экзаменов, которые выпускники ждали, скрестив пальцы. Неудивительно, ведь три последних месяца все российские школьники учились на удаленке! Однако, обошлось без неприятных сюрпризов:

- Количество участников ЕГЭ по географии снизилось, но средний тестовый балл вырос на 2,9, - рассказал ВРИО Рособрнадзора Анзор Музаев. - Дистанционное обучение, конечно, было вызовом, но в течение четвёртой четверти выпускники обычно готовятся к экзаменам и не проходят новый материал. В этом году мы рекомендовали ребятам сконцентрироваться на тех предметах, которые им нужны только для поступления в вузы, так что у них было практически три месяца для интенсивной подготовки. В результате по географии число высокобалльников выросло на 4,3 процента - это очень серьезный рост.

Литературу в этом году тоже выбрало меньше человек, чем в прошлом. Зато и средний балл подрос почти на 2.9. А число стобалльников выросло в полтора раза!

Зато информатика в этом году пользовалась большим спросом, чем раньше. Видимо, за время дистанта дети поняли всю важность новых технологий! Ну а средний балл по этому экзамену остался на уровне прошлогоднего.

В целом, ЕГЭ пока идут без особенных эксцессов. За нарушения, шпаргалки и мобильники с экзаменов уже удалили 367 человек. Им придётся еще раз попробовать свои силы на экзамене в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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