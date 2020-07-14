Итоги первых ЕГЭ: несмотря на дистанционку, средний балл даже вырос

Сегодня стали известны результаты первых единых экзаменов, которые выпускники ждали, скрестив пальцы. Неудивительно, ведь три последних месяца все российские школьники учились на удаленке! Однако, обошлось без неприятных сюрпризов:

- Количество участников ЕГЭ по географии снизилось, но средний тестовый балл вырос на 2,9, - рассказал ВРИО Рособрнадзора Анзор Музаев. - Дистанционное обучение, конечно, было вызовом, но в течение четвёртой четверти выпускники обычно готовятся к экзаменам и не проходят новый материал. В этом году мы рекомендовали ребятам сконцентрироваться на тех предметах, которые им нужны только для поступления в вузы, так что у них было практически три месяца для интенсивной подготовки. В результате по географии число высокобалльников выросло на 4,3 процента - это очень серьезный рост.

Литературу в этом году тоже выбрало меньше человек, чем в прошлом. Зато и средний балл подрос почти на 2.9. А число стобалльников выросло в полтора раза!

Зато информатика в этом году пользовалась большим спросом, чем раньше. Видимо, за время дистанта дети поняли всю важность новых технологий! Ну а средний балл по этому экзамену остался на уровне прошлогоднего.

В целом, ЕГЭ пока идут без особенных эксцессов. За нарушения, шпаргалки и мобильники с экзаменов уже удалили 367 человек. Им придётся еще раз попробовать свои силы на экзамене в следующем году.