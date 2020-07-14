Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов: Олимпийское велокольцо в Крылатском можно связать с центром города

Уникальную велотрассу признали неспортивным сооружением. Фото: ТАСС

На официальном сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) появилось тревожное сообщение.

«В преддверии юбилея Игр-1980 будущее объекта московской Олимпиады — кольцевой дороги в Крылатском — оказалось под угрозой. На этой неделе в Москве пройдут слушания по делам, которые определят судьбу велотрассы…

В 2017 году один из смежных земельных участков вместе с частью велодороги был передан в аренду ООО «Медикал Эстейт». Чтобы построить на этом участке паркинг, «Медикал Эстейт» планирует снести велодорогу физически. Их стороной подан иск в Арбитражный суд Москвы (дело А40−9527/2018), второй иск подан ДГИ Москвы (дело №А40−69361) об юридическом уничтожении всей велодороги. Истцы требуют признать велодорогу неспортивным сооружением…»

Звоним президенту Федерации велоспорта России, трехкратному олимпийскому чемпиону Вячеславу Екимову.

- Пока комментировать нечего. Мы должны понять, что решит суд. Позицию суда не изменить, если таковая выработалась. Есть противоречивые обывательские мнения. Начнем комментировать после решения суда.

- Что значит, признать велотрассу неспортивным сооружением? Есть ли в России похожие трассы?

- Нет. Трасса уникальна тем, что она единственная, специализированная, она в Москве, в центре. В мире такого нигде нет. Это то наследие Олимпиада-80, которым Москва может гордиться, если правильно использовать.

- Кому принадлежит велокольцо?

- Там есть хозяйствующий субъект – это «Лата Трэк», которая формально является собственником этого объекта. И они поддерживают дорогу в должном состоянии.

Мы ждем суда. Это не первый суд. Надеюсь, он еще и не последний в этой истории. Здесь будет ясно и понятно, там уже и апелляция, и арбитражки прошли. Надо понять формулировки решения. А потом уже их комментировать.

- Какие соревнования там проводились в последнее время?

- В Крылатском было проведено несколько чемпионатов страны. Ежегодно мы проводим «Пять колец Москвы» на этой трассе. Это помимо того, что трасса востребована и детскими московскими спортшколами, я уже не говорю о нашем массовом любительском велодвижении, которое существует в Москве. И триатлонисты любят эту трассу. Там рядом есть водная часть, где можно отрабатывать весь триатлон. Это очень востребовано.

- Кольцо разделилось на две части?

- Да, если мы берем классическое кольцо, как было на московской Олимпиаде-1980, то эта часть поделена на две части. Есть малое кольцо, есть среднее кольцо. Все вместе называется большим кольцом. Малое кольцо – это правая часть, если смотреть с Крылатской улицы на холмы, там тренируются велосипедисты. Иногда приезжают на скейтах… Там умеренно крутой участок.

А левая часть – на среднем кольце – там сложился другой приоритет. Это прогулочная зона. Такой баланс уже поймали. Из этой трассы надо делать что-то специализированное. Трасса в основе должна остаться трассой. Посмотреть, как сделать, чтобы она находилась в полностью замкнутом пространстве. Решить, какие переходы, какие связки должны быть сделаны, чтобы это кольцо было разбито на вариации. Классическая, менее сложная и самая легкая. Там можно сделать классную концепцию. И она будет востребована круглогодично. Летом велосипеды, зимой лыжи, тот же биатлон. Горный спуск есть.

Если развивать Крылатское как зону велосипедной активности, то ее можно связать велодорожками вдоль Москвы-реки с Парком культуры. И тогда люди практически будут свободны в выборе средства передвижения – велосипеды, ролики, скейтборды... Скоро доделают Филевский парк и через него по набережной тоже должна быть проложена велодорожка. Тогда это будет сквозной проезд из центра города до Крылатского. А там уже тренируйся, отдыхай активно.

Федерация сейчас старается сделать все, чтобы сохранить велокольцо и не растерять наше олимпийское наследие.